Von Uta Förster

Eberbach. Dass große Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen, war bereits an den voll belegten und zu wenigen Parkplätzen rund um das Hohenstaufen-Gymnasium zu erkennen. Auch die vollen Zuschauerränge ließen keinen Zweifel mehr daran, dass hier in Kürze etwas Großartiges zu erwarten ist. Stimmungsvolle Lichter tauchen die Sporthalle in ein schummeriges Licht,