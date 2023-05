Buchen. Vielerorts ist es üblich, dass in der Walpurgisnacht vom 30. April auf den 1. Mai Schabernack und Streiche gespielt werden. Oftmals werden Sachen, die nicht "niet- und nagelfest" sind, versteckt.

Auch in Hettigenbeuern werden Streiche ausgeheckt. So wurde auch heuer beispielsweise das Brunnenwasser in ein "Schaumbecken" verwandelt und einige Ruhebänke wurden umgestellt.