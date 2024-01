Mosbach. (lu) Nach zwei Wochen ohne Festnetztelefon, Internet und Kabelfernsehen sind die meisten der 18 von der Netzstörung am Mosbacher Hammerweg betroffenen Vodafone-Kunden wieder online. Zwei Haushalte waren am heutigen Dienstag allerdings immer noch "abgehängt".

Störungsursache war nach Auskunft des Netzbetreibers ein Anbindungsfehler auf einem unterirdischen Kabelstrang (siehe unten). Zur Behebung der Störung waren der Ausbau eines defekten Bauteils und die Installation eines neuen Netzelements notwendig, wofür die Straße aufgegraben werden musste. Der Beginn dieser Arbeiten zog sich allerdings hin – was die Geduld der Betroffenen zunehmend strapazierte.

Am Dienstagvormittag kam von Vodafone schließlich die Nachricht: "Die finalen Tiefbauarbeiten konnten am gestrigen Montag, 22. Januar 2024, vollendet werden. Die Reparatur war erfolgreich. Die 18 betroffenen Kunden können am heutigen Montagnachmittag wieder TV empfangen, das Internet nutzen und im Festnetz telefonieren."

Alle 18? Nicht ganz, denn ausgerechnet die RNZ-Leserin, die unsere Redaktion auf den Missstand aufmerksam gemacht hatte, verfügte am Dienstag nach wie vor weder über Festnetztelefon- noch Internetempfang. Der Fernseher läuft – immerhin.

Nach erneuter Nachfrage räumte der Netzbetreiber nun ein, dass eine Hausanlage "noch nicht vollständig wieder in Betrieb genommen worden" sei. "Dadurch können zwei Kunden das Internet noch nicht nutzen und auch nicht im Festnetz telefonieren. Unser örtlicher Dienstleister hat den Auftrag bekommen, noch einmal dorthin zu fahren und die Wiederinbetriebnahme dieser Hausanlage fachmännisch zu unterstützen."

Das Nicolaus-Kistner-Gymnasium, das von der Störung ebenfalls betroffen war, hat indes seit Dienstagvormittag wieder vollen Empfang: "Es läuft stabil, und wir können alle digitalen Medien wie gewohnt verwenden; eine Erleichterung ist hier vor Ort zu spüren", teilte Schulleiter Jochen Herkert mit.

Update: Dienstag, 23. Januar 2024, 17.40 Uhr

Mosbacher seit elf Tagen ohne Telefon, TV und Internet

Das Netz im Hammerweg ist gestört. Bis zu 18 Vodafone-Kunden betroffen. Reparatur lässt auf sich warten.

Mosbach. (lu) Im Mosbacher Hammerweg sind bereits seit dem 9. Januar mehrere Vodafone-Kunden vom Glasfasernetz abgehängt. Das bedeutet: Sie können weder mit ihren Festnetzanschlüssen telefonieren, noch fernsehen oder das Internet nutzen. Ursache sei ein Anbindungsfehler auf einem unterirdischen Kabelstrang, wie der Netzbetreiber auf Nachfrage mitteilte.

Laut Vodafone sind bis zu 18 Anschlüsse von der Störung betroffen – deren Inhaber nun so langsam ungeduldig werden. "Ich habe das Gefühl, dass nicht ernsthaft an einer schnellen Lösung des Problems gearbeitet wird", mutmaßt eine betroffene RNZ-Leserin, die bereits mehrfach mit dem Netzbetreiber telefoniert und immer wieder versichert bekommen habe, dass der Schaden zeitnah behoben werde. Getan hat sich indes – Stand Freitag – seit nunmehr elf Tagen nichts.

"Zur Behebung dieser Störung müssen ein defektes Bauteil ausgebaut und ein neues Netzelement installiert werden. Diese Reparaturarbeiten sind in der Planung und Ausführung leider sehr aufwendig, denn es ist zwingend Tiefbau erforderlich", erläuterte ein Vodafone-Sprecher gegenüber der RNZ und versicherte: "Der örtliche Dienstleister bereitet die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung sehr intensiv vor."

So habe man zunächst intensive Messungen und mehrere Bestandsaufnahmen vor Ort vorgenommen und dabei die genaue Schadstelle ermittelt. Das Reparaturkonzept sei bereits erstellt – "unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen sowie der Verfügbarkeit von benötigten Netzelementen und Tiefbau-Experten". Auch die erforderlichen Genehmigungen für den Tiefbau und für die verkehrsrechtliche Anordnung an der Schadstelle habe man bei der zuständigen Behörde beantragt.

Eine Sprecherin der Stadt Mosbach bestätigte auf Nachfrage, dass das Subunternehmen von Vodafone für den Zeitraum zwischen dem 15. Januar und 9. Februar Tiefbauarbeiten im Hammerweg angemeldet habe und diesen von städtischer Seite aus nichts im Wege stehe.

Der Vodafone-Sprecher bittet die betroffenen Kundinnen und Kunden derweil noch um "etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten" und beteuert: "Es ist jetzt alles dafür getan, dass die finalen Tiefbau-Reparaturarbeiten an der Schadstelle zeitnah durchgeführt werden können. Diese sollen im Idealfall innerhalb eines Arbeitstages nach Beginn vollendet werden."