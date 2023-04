Mosbach. (schat/pm) Seit Dienstag wird wieder getauscht, improvisiert und vor laufender Kamera performt. "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert", das beliebte Format des Privatsenders "Vox" liefert – in der zehnten Staffel – acht neue Folgen.

Gleich in der ersten Folge wurden die Songs von Stefanie Kloß und Silbermond "getauscht". Vom Original gibt’s Silbermond am Samstag, 29. Juli, in Mosbach, wenn die Band im Rahmen des Mosbacher Sommers 2023 um 20 Uhr im Großen Elzpark beim Open-Air aufspielt.

Zurück zu dem, was bereits vorab, praktisch zur Einstimmung auf das Silbermond-Gastspiel in Mosbach, läuft: Bei der bereits mehrfach ausgezeichneten Vox-Sendung ist Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß nach 2017 bereits zum zweiten Mal dabei.

Zum Staffelauftakt am Dienstag wurden ihre Songs von den anderen Künstlern, also neben Gastgeber Johannes Oerding von Singer-Songwriterin Lea, Sänger und Songwriter Clueso, Chartstürmer Nico Santos, Songwriter und Rapper Montez sowie Schauspielerin und Indie-Pop-Sängerin Alli Neumann, interpretiert – sehens- und hörenswert.

Die Band Silbermond kann mittlerweile auf weit über fünf Millionen verkaufte Tonträger verweisen, auch Preise und Auszeichnungen gab’s schon reichlich. So haben "Sing meinen Song"-Star Stephanie Kloß und ihre Bandkollegen unter anderem sieben Echos, den Bambi und den MTV Europe Music Award gewonnen.

2015 hielt sich die Gold-Single "Leichtes Gepäck" geschlagene 25 Wochen in den deutschen Charts. Frontfrau Stefanie Kloß war in der vierten Staffel von "Sing meinen Song" erstmals mit von der illustren Partie.

Sie tauschte ihre Songs mit den Gastgebern Alec Völkel und Sascha Vollmer ("The BossHoss"), Lena Meyer-Landrut, Michael Patrick Kelly, Gentleman, Mark Forster und Moses Pelham. 2019 und 2021 war sie dann als Coach bei "The Voice Kids" (Pro7) zu sehen und 2020 sowie 2022 coachte sie die reiferen Gesangstalente bei "The Voice of Germany".

Ohne Coaching-, aber dafür mit klarem Unterhaltungsauftrag kommen Kloß und Silbermond am 29. Juli zum Open-Air nach Mosbach, die Vorfreude steigt.

Info: Konzertkarten gibt es unter anderem bei der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung und in der Tourist Info.