Ravenstein. (dore) Kaum waren sie da, waren sie auch schon wieder weg. Die Begeisterung war dennoch groß: Auch wenn die Radsportstars, die sich im Schnitt mit mehr als 40 Kilometern pro Stunde fortbewegen, in nur wenigen Minuten die Gemarkung Ravenstein passierten, zog die Lidl-Deutschlandtour am Donnerstagnachmittag zahlreiche Schaulustige an die Straßenränder von Oberwittstadt, Hüngheim und Merchingen.

Vor allem in Hüngheim, wo der Jugendtreff "Pumpenhaus" in der Ortsmitte einen Stand mit Grillspezialitäten und kühlen Getränken aufgebaut hatte, warteten schon einige Zeit vor der Durchfahrt der Radprofis die Zuschauer auf den großen Moment. Rund 100 Schaulustige hatten sich hier rund um die Bewirtung eingefunden und machten aus der Lidl-Deutschlandtour ein kleines Dorffest.

Kurz nach 15.30 Uhr war es so weit: Bei Kilometer 110,8 der ersten Etappe rasten drei Ausreißer und etwas später der Rest der 120 Starter in einem für den Hobbysportler "Höllentempo" durch den kleinen Stadtteil von Ravenstein. Die Zuschauer waren trotz dieses kurzen Moments, der nur Sekunden dauerte, begeistert. Sie bereuten ihr Kommen nicht, denn wann sieht man die Radsportelite schonmal vor der eigenen Haustüre fahren?

Etwas später durchfuhr das Gros der 120 Teilnehmer, das Hauptfeld, Hüngheim. Foto: Dominik Rechner

Hüngheims Ortsvorsteher Erik Longin zeigte sich dementsprechend bestens gelaunt: "Es freut uns außerordentlich, dass Hüngheim bei der Deutschlandtour durchfahren wurde. Es war ein Highlight für den Ort!" Ravenstein habe mit den spannenden Ortsdurchfahrten, angefangen von Oberwittstadt kommend, der anschließenden steilen Abfahrt Richtung Hüngheim sowie der Engstelle und dem darauffolgenden Anstieg im Ortskern von Hüngheim einen interessanten Streckenabschnitt geboten. "Wichtig war auch, dass keine Unfälle passiert sind, und dass sich einige Zuschauer eingefunden haben, die die Bewirtung durch den Jugendclub gerne genutzt haben."

Von Hüngheim ging es für die Radprofis, für die die Etappe in Schweinfurt startete, durch Merchingen und weiter Richtung Südwesten mit dem Ziel Heilbronn. Für die Radsportler war es eine typische Klassiker-Etappe: "177 Kilometer mit vielen kurzen Anstiegen", wie die Gesellschaft zur Förderung des Radsports schreibt.

Weiter geht es mit der zweiten Etappe am heutigen Freitag von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd (Streckenlänge: 174,6 Kilometer). Die dritte Etappe startet am morgigen Samstag in Schwäbisch Gmünd und endet in Villingen-Schwenningen (211,1 Kilometer), und die vierte und letzte Etappe beginnt in Annweiler am Trifels und findet ihr Ende in Saarbrücken (182,7 Kilometer).