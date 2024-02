Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Mit neuen Gebührensätzen für Trauungen in Neckarsteinach befasste sich jüngst der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss. Zwar betrifft dieses Thema eigentlich nur die hessische Nachbarkommune. Da Hirschhorn mit dieser jedoch einen gemeinsamen Standesamtsbezirk hat, musste dies thematisiert werden. Standesbeamter Harry Hack war zur Ausschusssitzung gekommen und erläuterte die vorgesehenen Zusatzkosten.

Insbesondere seit dem vergangenen Jahr verzeichne die Vierburgenstadt viele Trauungen von Auswärtigen, so der Verwaltungsfachmann. Da man in Neckarsteinach kein eigenes Trauzimmer habe, sei es immer "ein Riesenaufwand" eines herzurichten. Das gelte auch für Trauungen auf der Mittelburg, dem Hohen Darsberg oder am Schiffsanleger.

Da die allgemeinen Gebühren nicht kostendeckend seien, sei der Mehraufwand bislang aus allgemeinen Haushaltsmitteln, also von der Allgemeinheit, finanziert worden. Das wolle man nun ändern.

Künftig soll für eine standesamtliche Trauung im Amtszimmer des Rathauses außerhalb der Dienstzeit ein Zuschlag von 240 Euro verlangt werden. Teurer wird’s im extra hergerichteten "Trauzimmer": Während der Dienstzeit wird ein Zuschlag von 400 Euro, außerhalb der Zeit von 520 Euro erhoben. Wer gar den Sitzungssaal fürs Ja-Wort nutzen möchte, zahlt während der Dienstzeit 465 Euro dazu, außerhalb 570 Euro.

Auf Hohem Darsberg, Mittelburg und am Schiffsanleger müssen während der Dienstzeit 280 Euro extra berappt werden, außerhalb 300 Euro. Einheimischen will man jedoch einen Zuschuss von 400, beziehungsweise 465 Euro bei Eheschließungen während der Dienstzeit im Rathaus gewähren. Für die Erstellung einer "persönlichen Traurede" will man in Neckarsteinach nochmals 250 Euro extra haben.

In Hirschhorn werden bislang Zusatzgebühren in Höhe von je 200 Euro nur für Trauungen auf dem Schloss oder am Schiffsanleger fällig. Wie in der Diskussion klar wurde, spielt dies derzeit allerdings keine Rolle. Denn das Schloss ist seit sechs Jahren dicht und eine "Schiffstrauung" wurde schon lange nicht mehr nachgefragt.

Wo man denn die "originären" Gebühren für standesamtliche Trauungen nachlesen könne, wollte Bernhard Reichert (Profil) wissen und meinte damit eine "gewöhnliche" Verheiratung vor dem Standesbeamten. Die seien landeseinheitlich geregelt und unterlägen daher Landesrecht, wurde ihm von der Verwaltung beschieden. Nun muss die Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch über die Änderung der Verwaltungskostensatzung befinden.

Wieder mal eine Anfrage zum Kauf eines unbebauten Grundstücks ging bei der Stadtverwaltung kürzlich ein. Diesmal betrifft es eine 319 Quadratmeter große Parzelle in der Hainbrunner Straße, die sich zwar nicht im Bereich eines Bebauungsplans befindet, im Grunde jedoch als Wohnbaufläche bewertet wird. Im Grundstücksbereich gilt laut Abgrenzung des Gutachterausschusses allerdings aktuell ein Bodenrichtwert für landwirtschaftliche Flächen von 1,40 Euro je Quadratmeter und für forstwirtschaftliche sogar nur von 80 Cent.

Nur der benachbarte bebaute Bereich ist mit 140 Euro je Quadratmeter bewertet. Diesen Preis will der Magistrat auch für die zum Verkauf angefragte Fläche haben, der potenzielle Käufer ist damit bislang jedoch nicht einverstanden. Wolfgang Schilling (CDU) und Dirk Gugau (SPD) schlossen sich dem Verlangen nach dem deutlich höheren Verkaufspreis an. Max Weber (SPD) bat zudem um Prüfung, ob durch die Fläche eine Wasserleitung in Richtung Schloss verläuft.