Von Tanja Radan

Einbach. Das kleine "Eiboch" hat sich wunderbar präsentiert: Wer am Wochenende beim Fest zur Einbacher Stadtteilwoche in dem 170-Einwohner-Dorf zu Gast war, fühlte sich in der familiären Atmosphäre sofort wohl und willkommen. Der Heimatverein, der Gesangverein "Frohsinn" und die Feuerwehrabteilung Einbach arbeiteten Hand in Hand, um den Besuchern ein