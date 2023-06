Gundelsheim. (cao) Das Gerücht machte bereits am Tag nach der letzten Gemeinderatssitzung die Runde in Gundelsheim: "Hat Armin Englert wirklich seine Ämter im Rat, als stellvertretender Bürgermeister und als Fraktionsvorsitzender der SPD niedergelegt?", wollten plötzlich viele wissen. In nicht-öffentlicher Sitzung sei darüber abgestimmt worden, munkelte so mancher. Eine valide Antwort aber blieb erst einmal aus – bis Donnerstag. "Mit großem Bedauern muss ich feststellen, dass sich meine gestiegenen geschäftlichen Anforderungen mit einer verantwortungsvollen Ausübung meiner Ehrenämter nicht mehr vereinbaren lassen", erklärte Englert am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Im Ratsinformationssystem der Stadt wird Englerts Ausscheiden aus dem Gemeinderat und den drei Ausschüssen, denen er angehörte, mit dem 24. Mai angegeben. Die 15 Jahre in der Gundelsheimer Kommunalpolitik hätten ihm "sehr großen Spaß gemacht", schreibt der 51-Jährige in seiner Erklärung, die am heutigen Freitag im Amtsblatt veröffentlicht werden soll.

"Mein Anliegen war, stets klare, sachliche politische Ziele zu verfolgen." Immer habe er für "klare Strukturen, klare Kommunikation und Verbindlichkeit in den Absprachen gekämpft" – was ihm jedoch "leider nicht gelungen" sei. Ohne die Einhaltung dieser Spielregeln werde es "nicht zu einer professionellen Arbeit in den politischen Gremien kommen", ist Englert überzeugt. "Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen", zitiert der Sozialdemokrat das Gedicht "Stufen" von Hermann Hesse.

Dank richtet Englert an seine Ratskollegen aus SPD, der Liste unabhängiger Bürger sowie der Fraktion "Wir für hier". "Die Zusammenarbeit war immer wertvoll und konstruktiv." Ausdrücklich bedankt er sich für die Unterstützung seiner Frau. Ohne den Austausch mit ihr "hätte ich diese Zeit nicht durchhalten können." Wenn jemand aufgrund der politischen Arbeit des Partners "in Sippenhaft" genommen, auf der Straße nicht mehr gegrüßt werde oder im Alltag Einschränkungen erfahre, sei das "besonders schlimm", betont Armin Englert.

Mit seinem Ausscheiden geht dem Gundelsheimer Gemeinderat ein engagierter und debattenfreudiger Kommunalpolitiker verloren.