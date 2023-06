Hirschhorn. (red) Es geht spannend weiter mit den Ausklang-Konzerten in der Hirschhorner Klosterkirche im Jubiläumsjahr 1250 Jahre Hirschhorn. Am 21. Juni um 20.44 Uhr erleben die Musikfreunde eine ganz besondere Uraufführung. Hendrik Benz stellt erstmals sein akustisch-visuelles Konzert "Sound of Nature" vor.

Obwohl Hendrik Benz an diesem Abend nur Eigenkompositionen spielen wird, versteht sich der Musikkünstler mehr als Musikdesigner als Komponist im klassischen Sinne. Seine Musik gehört dem Genre der "Ambient Music" an, die mit sphärischen, langen Klängen und warmem Sound spielt, die häufig elektronisch erzeugt werden. An diesem Abend wird die Musik außerdem mit Klavier und Geige umgesetzt.

Die Besonderheit dieses Abends liegt darin, dass Hendrik Benz aus Musik und Videos ganz individuelle eigene Kompositionen geschaffen hat. Denn das Konzert setzt sich aus Ton und Bild zusammen, die beide den "Sound of Nature" in eine eigene gemeinsame Sprache übersetzen. Die Videosequenzen zeigen eindrucksvolle Sequenzen aus der Natur, ihrerseits wiederum mit Hilfe künstlicher Intelligenz, um Animationen ergänzt.

Es ist eine sehr individuelle und eindrucksvolle Interpretation des "Sounds of Nature". Dass diese Musik- und Video-Komposition ausgerechnet in der berückenden Atmosphäre der historischen Klosterkirche aus dem frühen 15. Jahrhundert uraufgeführt wird, verleiht dem Ganzen etwas ganz Besonderes.

Hendrik Benz absolvierte am Staatstheater in Karlsruhe eine Ausbildung zum Mediengestalter für Bild und Ton und ist gerade dabei, sein Musikstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen abzuschließen. Sein Faible für die Kombination von Bild und Ton begleitet ihn schon lange und findet in diesem Konzert einen neuen Höhepunkt. An diesem Abend wird er von Theresa Lechner an der Geige begleitet. Die Patenschaft für dieses Konzert hat die Schreinerei Döbler in Neckarsteinach übernommen.

Wie alle Ausklang-Konzerte wird auch "Sound of Nature" live gestreamt und kann im Anschluss noch einige Tage auf www.ceol.studio online nacherlebt werden.

Kontakt: klosterkonzerte@gmx.de, Live: www.ceol.studio, Eintritt: frei, Spenden sind willkommen.