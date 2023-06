Das Thema Inklusion wird vielleicht am deutlichsten in den Kooperationen, die die Johannes-Diakonie pflegt. Sie hatten ihre Auftritte auf der Festbühne. Erst seit wenigen Monaten gibt es eine solche mit dem TTV ...

Einblicke in die verschiedenen Bereiche des sozialen Dienstleistungsunternehmens zu geben, so Andreas Lang, gehe kaum besser als beim Sommerfest mit seiner offenen und lockeren Atmosphäre. So hat es sich seit 2012 bewährt, wird immer wieder modifiziert und kam auch 2023 unter dem Motto "Stark für Menschen" rüber, was auf Mitarbeiter-T-Shirts ebenso zu lesen war wie auf Autos. Dass man bei der Johannes-Diakonie wie anderswo nach Fachkräften sucht, steht auf Bannern entlang der B 27 und trat beim Sommerfest als Berufsberatung in Erscheinung – die Möglichkeit, sich direkt vor Ort zu bewerben, inklusive.

Am BBW-Stand freute sich am frühen Nachmittag ein Mitarbeiter, dass die Sonne "jetzt ein Stück weiter rum ist". Cool, wie er das fand, waren auch Getränke und Eis, die begehrt waren. Das umfangreiche Essensangebot kam aus der Küche in Schwarzach sowie aus etlichen Foodtrucks; es reichte von indisch über italienisch bis zu französischen Crêpes.

Mosbach. An Festen herrschte am vergangenen Wochenende wahrlich kein Mangel, und auch die Johannes-Diakonie Mosbach lud ein zum Sommerfest, das schon lange einen festen Platz im Festkalender hat. 2012 wurde es zum ersten Mal gefeiert und löste die Tage der offenen Tür ab, sodass 2023 sogar das zehnte Fest war, da 2020 und 2021 coronabedingt ausgesetzt werden musste.

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. An Festen herrschte am vergangenen Wochenende wahrlich kein Mangel, und auch die Johannes-Diakonie Mosbach lud ein zum Sommerfest, das schon lange einen festen Platz im Festkalender hat. 2012 wurde es zum ersten Mal gefeiert und löste die Tage der offenen Tür ab, sodass 2023 sogar das zehnte Fest war, da 2020 und 2021 coronabedingt ausgesetzt werden musste.

Zahlreiche weiße Zeltdächer schirmten zwischen dem Kultur- und Begegnungszentrum fideljo und dem Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg die Gäste vor den Sonnenstrahlen ab. Die Plätze waren gefragt – zum Relaxen, zum Genießen, zum Gespräch. "Wir haben gegen die Hitze vorgebeugt", meinte Andreas Lang, Referent der Unternehmenskommunikation.

Am BBW-Stand freute sich am frühen Nachmittag ein Mitarbeiter, dass die Sonne "jetzt ein Stück weiter rum ist". Cool, wie er das fand, waren auch Getränke und Eis, die begehrt waren. Das umfangreiche Essensangebot kam aus der Küche in Schwarzach sowie aus etlichen Foodtrucks; es reichte von indisch über italienisch bis zu französischen Crêpes.

Auch die Stände waren eine Mischung aus den Angeboten, die die Johannes-Diakonie von ihren Ambulanten Diensten über die Gärtnerei und die Offenen Hilfen bis zu den Wohnangeboten macht, sowie fürs Sommerfest engagierten Akteuren. Zur unterhaltsamen Palette zählten Jonglage, Spiele, Schminkstation, Kasperletheater, eine große Hüpfburg und ein kleines Karussell.

Einblicke in die verschiedenen Bereiche des sozialen Dienstleistungsunternehmens zu geben, so Andreas Lang, gehe kaum besser als beim Sommerfest mit seiner offenen und lockeren Atmosphäre. So hat es sich seit 2012 bewährt, wird immer wieder modifiziert und kam auch 2023 unter dem Motto "Stark für Menschen" rüber, was auf Mitarbeiter-T-Shirts ebenso zu lesen war wie auf Autos. Dass man bei der Johannes-Diakonie wie anderswo nach Fachkräften sucht, steht auf Bannern entlang der B 27 und trat beim Sommerfest als Berufsberatung in Erscheinung – die Möglichkeit, sich direkt vor Ort zu bewerben, inklusive.

Dass Tanzen verbindet, wurde beim Auftritt der inklusiven Linedance-Formation „Together in Line“ erlebbar – auf der Bühne und davor. Foto: Ursula Brinkmann

Das Thema Inklusion wird vielleicht am deutlichsten in den Kooperationen, die die Johannes-Diakonie pflegt. Sie hatten ihre Auftritte auf der Festbühne. Erst seit wenigen Monaten gibt es eine solche mit dem TTV Nüstenbach. Ihre Ausdrucksform ist Linedance, ein Tanzsport, bei dem alle Partner sind und gemeinsam in Reihen tanzen. "Together in Line" hatte beim Sommerfest seinen zweiten Auftritt überhaupt, was bei einer jungen Frau mit Behinderung für ein wenig Aufregung sorgte. Die legte sich schnell, denn nicht nur auf der Bühne wurde getanzt, sondern auch davor, teils frei und später angeleitet von Trainerin Elli Hummel. Aus den Reihen der Nüstenbacher Tänzerinnen beschrieb Sonja Makan das gemeinsame Tanzen so: "Wir passen toll zusammen." Ein Motto, das nicht nur fürs Tanzen taugt.

Gleiches galt und gilt für andere Tanzformationen, die das Programm bereicherten. "Rhythm of Wheels" aus Sinsheim bewies, dass Tanzen auch im Rollstuhl geht, und die inklusive orientalische Tanzgruppe "El Nefous" zeigte, dass nicht nur Frauen sich anstecken lassen von der Freude an der Bewegung mit Bäuchen und Hüften. Das wirkte so ansteckend, dass die Unterschiede zwischen oben und unten (auf und vor der Bühne), die Unterschiede zwischen behinderten und nicht-behinderten Menschen keine Rolle spielten. "Die Unterschiede sind aufgehoben", hatte Sonja Makan schon vor ihrem Auftritt gewusst. Die musikalischen Darbietungen wurden abgerundet durch Auftritte des Musikvereins Waibstadt und von DJ Ritchie, der das Bühnenprogramm abschloss.

Im Gottesdienst, mit dem das Sommerfest in der Johannes-Kirche am Vormittag begonnen hatte, drückte der Predigttext aus dem 1. Korintherbrief auf seine Weise aus, was später fröhlich feiernd gelebt wurde: Zum Leib Christi gehören viele Glieder. Der Gottesdienst stellte zugleich den Abschluss der Woche der Diakonie dar und wurde von drei Pfarrleuten (Heike Bährle und Richard Lallathin von der Johannes-Diakonie sowie Volker Erbacher von der Diakonie Baden) zelebriert. Das Motto der diesjährigen Spendenwoche lautet: Aus Liebe. In großen lila Lettern stand es unterhalb des fideljo und begrüßte die Besucher unter anderem mit der Deutung: "Manchmal heißt Liebe, aus der Reihe zu tanzen". Wurde gemacht.