DLRG Mosbach warnt vor dem Baden in Flüssen
Im RNZ-Gespräch klärt der Schwimmausbilder Dr. Lothar Hassling von der DLRG Mosbach über die Risiken beim Baden auf.
Seit 1974 in der DLRG-Schwimmausbildung aktiv, Vorsitzender der Ortsgruppe Mosbach und DLRG-Taucher
Von Anna Maurer
Mosbach. Die Sonne brennt vom Himmel, das Thermometer zeigt selbst im Schatten mehr als 30 Grad – der Sommer zeigt dieser Tage noch einmal, was in ihm steckt, heizt mächtig ein. Da suchen viele die Abkühlung im Schwimmbad oder am und im Badesee. Manche steigen aber auch in ungesicherte, fließende Gewässer. Am Neckar führte das vor kurzem zu einem
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+