Eberbach-Pleutersbach. (red) Nach dem traditionellen Eberbacher Kuckucksmarkt direkt ins Winterquartier? Nein, so läuft diese Saison für den "Frischling", die beliebte Neckarfähre, diesmal nicht aus. Stattdessen wartet gleich der nächste Höhepunkt auf das kleine Motorschiff, das schließlich der Kultur am Neckar Auftrieb geben soll: Die neue Besitzerin Angela Mahmoud wird in Pleutersbach

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote