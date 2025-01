Osterburken/Stuttgart. (pm/RNZ) Mit Herz, Sachverstand und einer klaren Vision möchte Simone Fischer, die in Buchen geboren wurde, in Osterburken aufgewachsen ist und seit über zwei Jahrzehnten in Stuttgart lebt, ihre Heimatstadt Stuttgart auf Zukunftskurs halten.

Die 45-Jährige tritt erstmalig als Kandidatin für den Bundestag an, sie übernimmt den Wahlkreis Stuttgart I von Cem Özdemir.