Buchen. (pm/rüb) Großveranstaltungen sind spätestens seit den Amokfahrten von Magdeburg und München ohne Sicherheitskonzept nicht mehr denkbar – leider. Auch in Buchen verfolgen Stadt und die Fastnachtsgesellschaften gemeinsam das Ziel, dass die Faschenacht so sicher wie möglich gefeiert werden soll. Im Schulterschluss mit der Polizei, der Feuerwehr, dem DRK und natürlich den Vereinen hat die Stadt in diesem Jahr ein ausgeweitetes Sicherheitskonzept beschlossen.

"Wir wissen, dass wir keine absolute Sicherheit bieten können", erklärt Bürgermeister Roland Burger, "dennoch haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir mit begrenzten Ressourcen Gefahrenstellen entschärfen können." Nach den närrischen Tagen soll dann Bilanz gezogen werden: "Wir lernen daraus und werden uns nach Faschenacht intensiv mit der Grundsatzfrage beschäftigen, wie wir uns künftig sicherheitstechnisch bei unseren vielen Veranstaltungen in der Kernstadt und den Stadtteilen übers Jahr aufstellen wollen."

In der Innenstadt wird es an den närrischen Tagen zu folgenden Verkehrseinschränkungen kommen: Am Schmutzigen Donnerstag werden ab 16 Uhr die Vorstadtstraße (einschließlich Parkplatz unterhalb des "Löwen") und die Amtsstraße ab der Einmündung Schüttstraße sowie die Haagstraße für den Verkehr gesperrt. Die Sperrungen werden am Freitag ab 9 Uhr aufgehoben sein. Für Anlieger im Bereich Vorstadtstraße/Lohplatz ist während dieser Zeit die Zu- und Abfahrt nur über die Hochstadtstraße möglich.

Am Faschenachtssonntag werden anlässlich des "Gänsmarschs" die Straße Am Schrankenberg ab Einmündung Hollergasse, die Mühltalstraße ab Einmündung Dekan-Blatz-Straße, die Walldürner Straße zwischen Post-Kreisel und Kreisverkehr am Schrankenberg sowie die Vorstadtstraße und die Amtsstraße ab Einmündung Schüttstraße für den Verkehr gesperrt. Auch die Zufahrt auf den Musterplatz ist nicht möglich, da dort die Zugaufstellung stattfindet. Die Sperrungen werden ab dem späten Vormittag umgesetzt und dauern bis 20 Uhr an.

Am Rosenmontag werden aufgrund des Umzuges ab dem späten Vormittag die Hettinger Straße ab der Einmündung "Zu den Dilläckern", die Schüttstraße, die Eberstadter Straße ab St.-Rochus-Straße, die Dr.-Konrad-Adenauer-Straße ab Minikreisel am Amtsgericht Buchen, die Amtsstraße, die Vorstadtstraße, die Walldürner Straße zwischen den Kreisverkehren Schrankenberg und Post, die Mühltalstraße ab Dekan-Blatz-Straße und die Straße Am Haag für den Verkehr gesperrt sein. Die Hollergasse wird zur Sackgasse, eine Ausfahrt in die Amtsstraße ist nicht möglich. Die Sperrungen dauern bis 20 Uhr an.

Am Faschenachtsdienstag kommt es aufgrund des Kinderumzuges am Nachmittag in der Fußgängerzone, der Wilhelmstraße und auf dem Musterplatz sowie in der Straße Am Haag zu kurzfristigen Sperrungen.

Auch in den Stadtteilen kann es im Zusammenhang mit den Umzügen zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen.

"Wir wissen, dass wir insbesondere den Bewohnern und Besuchern der Innenstadt damit einiges zumuten", betont Bürgermeister Roland Burger, "und bitten sowohl um Beachtung der Sperrungen als auch um Verständnis. Grundsätzlich sollte der Innenstadtbereich an diesen Tagen da, wo das irgendwie möglich ist, großräumig umfahren werden."

Für die Sicherheit am Schmutzigen Donnerstag gibt es zudem einige Besonderheiten. So wird die Polizei wie in jedem Jahr verstärkt in der Bleckerstadt Präsenz zeigen. In der Nacht des Schmutzigen Donnerstags auf Freitag gilt außerdem die eigens dafür erlassene "Polizeiverordnung Schmutziger Donnerstag". Darin wird unter anderem geregelt, dass es verboten ist, auf den öffentlichen Flächen im Innenstadtbereich Flaschen, Becher, Krüge oder Dosen, die aus zerbrechlichem, splitterndem oder besonders hartem Material hergestellt sind, mit sich zu führen oder zu benutzen. Verstöße gegen die Polizeiverordnung können mit Geldbußen geahndet werden. "Das Glasverbot dient insbesondere der Sicherheit aller Narren, da das Verletzungsrisiko durch Glasscherben hoch ist", teilte die Stadt mit.