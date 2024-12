Von Adrian Brosch

Hardheim. Plätzchen stehen für die Idylle des Weihnachtsfests wie kaum ein anderes Gebäck – am besten selbst gebacken, liebevoll dekoriert und so verführerisch duftend, dass man am liebsten schon beim Backen jede Menge der süßen Leckereien naschen würde.

Plätzchen stehen auch im Mittelpunkt einer besonders reizenden Weihnachtsaktion der drei