Neckar-Odenwald-Kreis. (zg/RNZ) Mehr als 50 Gruppen haben sich schon dem Selbsthilfenetzwerk Neckar-Odenwald angeschlossen (wir berichteten). In einer losen Serie stellt die Rhein-Neckar-Zeitung nun einige der Selbsthilfegruppen im Landkreis vor. Heute geht es um die Gruppe "HörMal" für Menschen mit einer Schwerhörigkeit oder Tinnitus.

Schwerhörigkeit ist eine Behinderung, die wegen ihrer Unsichtbarkeit weitgehend unterschätzt wird. Bei jeder Kommunikation steht ein hörgeschädigter Mensch unter enorm hohem Druck. Er erlebt den hörenden Gesprächspartner als überlegen, und es entwickelt sich häufig ein latentes Gefühl der Minderwertigkeit.

Kommen missverständliche Kommunikationssituationen hinzu, verstärkt sich dieses Gefühl. Abhängig vom Zustand des Betroffenen und dem Grad der Schwerhörigkeit, kommt es in der Folge zu Angst, Hilflosigkeit, Überforderung, Energielosigkeit und innerer Leere.

Die Bedeutung des guten Hörens für die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ist weitgehend unbekannt. Die Betroffenen selbst sind sich über die Folgen ihrer Hörminderung oft nicht im Klaren. Doch die "Last der Kommunikation" wird immer da sein. Wenn jeder Tag mit einer kommunikativen Überforderung einhergeht, sind emotionale, psychische und physische Erschöpfung häufig.

Nach einer Hörgeräteversorgung durch einen Akustiker ist die direkte Hilfestellung jedoch in der Regel abgeschlossen. Mit der Erkenntnis, dass ein Hörgerät die Kommunikationsproblematik nur unzureichend oder gar nicht verbessert, wird der schwerhörige Mensch alleingelassen. Der Umgang mit der hörenden Welt wird meist nicht trainiert. Dabei kommen jeden Tag viele Hürden der Kommunikation auf uns zu. Es gibt unzählige Situationen in Alltag und Beruf, die über Kommunikation gelöst werden müssen.

In der Selbsthilfegruppe "HörMal" beschäftigen sich die Teilnehmenden mit Kommunikationstechniken und Hilfsmitteln, die im täglichen Leben nützlich sind. Sie lernen, sich und ihre Hörschädigung zu akzeptieren. Dabei wird die Last der Kommunikation verringert, und die Gruppenmitglieder werden auf dem Weg zu mehr Lebensqualität und Teilhabe unterstützt.

Die Stigmatisierung der Hörbehinderung und die daraus entstehenden Identitätsstrategien sollen in der Gruppe aufgebrochen werden. Hierfür brauche es Aufklärung über die eigene Situation, Akzeptanz der Hörbehinderung und einen offenen Umgang damit, ist man im Selbsthilfenetzwerk überzeugt.

Die Selbsthilfegruppe wird von einem Audiotherapeuten begleitet. Die Gruppe der hörgeschädigten Menschen ist ein sehr komplexer und heterogener Personenkreis. Dabei kann man vom individuellen Hörvermögen nicht selbstverständlich Rückschlüsse auf das Kommunikationsvermögen oder weitere psychosoziale Auswirkungen ziehen. Das hießt, die Kommunikationskompetenz ist nicht automatisch abhängig vom Grad der Hörschädigung.

Audiotherapie unterstützt dabei, die eigene Hörstörung zu bewerten und anzuerkennen und vermittelt Bewältigungsstrategien. So erlangen Menschen mit Hörschädigung eine positive und selbstsichere Einstellung zur eigenen Selbstwirksamkeit, und sie lernen, die eigenen Fähigkeiten und Grenzen realistisch einzuschätzen.

Info: Die Treffen der SHG "HörMal" finden jeweils am ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr (außer in den Ferien und an Feiertagen) im "Alten Kindergarten" am Schloßplatz in Hardheim statt. Interessierte, Betroffene und Angehörige können mit Mathias Weihbrecht, Telefon 06283/8847, E-Mail: info@der-audiotherapeut.de, Kontakt aufnehmen oder einfach zu einem Treffen vorbeikommen.