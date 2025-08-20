Netze sollen gegen die Wildschwein-Seuche helfen
ForstBW stellte neue Fallen für Wildschweine vor. Sie zählen zu den Maßnahmen gegen die Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest.
Von Sebastian Schuch
Schwarzach. Sie ist zwar schon in Baden-Württemberg angekommen, die Verbreitung hält sich aber noch in Grenzen: die Afrikanische Schweinepest. 27 Fälle wurden bislang nachgewiesen, 15 in Mannheim und zwölf im Rhein-Neckar-Kreis. Die A 6 habe eine Trennwirkung zwischen infizierten und nicht infizierten Wildschweinen, berichtete gestern der Mannheimer
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+