Netze sollen gegen die Wildschwein-Seuche helfen

ForstBW stellte neue Fallen für Wildschweine vor. Sie zählen zu den Maßnahmen gegen die Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest.

20.08.2025 UPDATE: 20.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 28 Sekunden
Durften nach dem Foto wieder aus dem Saufänger: (v l.) Silke Bommer, ForstBW-Vorstandsvorsitzender Max Reger, Thomas Falk und Minister Peter Hauk mit Sohn Max. Foto: Sebastian Schuch

Von Sebastian Schuch

Schwarzach. Sie ist zwar schon in Baden-Württemberg angekommen, die Verbreitung hält sich aber noch in Grenzen: die Afrikanische Schweinepest. 27 Fälle wurden bislang nachgewiesen, 15 in Mannheim und zwölf im Rhein-Neckar-Kreis. Die A 6 habe eine Trennwirkung zwischen infizierten und nicht infizierten Wildschweinen, berichtete gestern der Mannheimer

