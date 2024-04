Buchen. (rüb) 20 spanische Austauschschüler aus Guarnizo (in der Nähe von Santander) sind seit dem vergangenen Mittwoch zu Gast am Buchener Burghardt-Gymnasium. Während die spanischen Schüler bilingualen Fachunterricht in englischer Sprache besuchen, lernen ihre deutschen Gastgeber aus der Klasse 10b seit eineinhalb Jahren Spanisch.

Deshalb erfolgt die Verständigung in der Austauschwoche auf Englisch und Spanisch. Organisiert wird der Austausch von den Lehrerinnen Ana Carina Gomez und Isabel Martinez sowie ihren deutschen Kollegen David Laufer und Simon Schmeiser.

Auf dem Programm der Austauschwoche standen neben dem Besuch des Unterrichts unter anderem Ausflüge nach Stuttgart, Würzburg und in die Eberstadter Tropfsteinhöhle. Am Montagvormittag wurden die spanischen und die deutschen Schüler, die begleitenden Lehrer und BGB-Schulleiter Jochen Schwab von Bürgermeister Roland Burger im Alten Rathaus empfangen.

In Bildern und Worten stellte Burger seine Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten vor, wobei David Laufer als Simultandolmetscher fungierte. "Wir sind froh über solche Begegnungen", unterstrich Burger und dankte den Lehrern und dem BGB dafür, dass sie den jungen Menschen diese Möglichkeit der internationalen Begegnung ermöglichen.

Der Austausch endet am morgigen Mittwoch: Dann fliegen die spanischen Gäste wieder nach Hause.