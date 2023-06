Oberkessach/Unterkessach. (pol) Am Mittwochabend kam es gegen 18.55 Uhr auf der Kreisstraße K2380 zwischen Ober- und Unterkessach zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Der 42-jährige Fahrer eines Traktors war in Richtung Oberkessach unterwegs, als er nach links in einen landwirtschaftlichen Weg einbiegen wollte. Zu diesem Zeitpunkt war ein 55-jähriger Kawasaki-Fahrer mit seinem Krad in der Gegenrichtung unterwegs. Der 55-Jährige prallte frontal gegen den abbiegenden Traktor. Er erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 10.000 Euro.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 21 Kräften am Unfallort im Einsatz. Die Kreisstraße musste im Bereich der Unfallstelle für ungefähr vier Stunden voll gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.