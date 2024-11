Eberbach. (red) Der SV 1951 Moosbrunn will die große SWR3 Party nach Schönbrunn holen. Damit dies gelingt, können die Leserinnen und Leser online über https://www.swr3.de/events/unsere-events/swr3-party-100.html bis Dienstag, 25.11., 7 Uhr, für den SV 1951 Moosbrunn abstimmen.

Am heutigen Montag, 25. November, 11.15 Uhr trat er live im Radio bei der "SWR3 Party-Challenge" gegen den Heimat- und Verschönerungsverein Isenburg und den TSV Denkendorf an, um eine "90er-Party" von SWR3 in den Rhein-Neckar-Kreis zu holen.

Beworben hat sich Vereinsvorstand Benedict Hoidn mit seinem Team. Über die Beweggründe sagt er: "Wir würden uns über den SWR3 DJ freuen, weil die 90er-Party bei uns in der Gemeinde sehr gut aufgehoben wäre und wir diese Veranstaltung gemeinsam mit allen anderen Vereinen in der Gemeinde Schönbrunn umsetzen würden. Das würde dann das Gemeinschaftsgefühl weiterhin stärken. Deshalb gebt uns doch gern eure Stimme, dass die 90er-Party in die Gemeinde kommt."

Gewinnt das Team aus Schönbrunn die meisten Stimmen, kann es die Party mit SWR3 DJ veranstalten und mit dem Event auch noch die Vereinskasse aufbessern.