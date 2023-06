Schlierstadt. (pm) Mit einem Hochamt unter Leitung von Pfarrer Thomas Kuhn feierte die katholische Pfarrgemeinde St. Gangolf in Schlierstadt das Hochfest Fronleichnam am gestrigen Donnerstag. Getrübt wurde das Kirchenfest allerdings von einem Akt des Vandalismus in der Nacht zum Donnerstag, wie die Pfarrgemeinde St. Gangolf informierte.

Demnach hatten Unbekannte an mehreren Birkenbäumchen, die am Stationsaltar am Rathaus als Schmuck aufgestellt waren, die Wipfel abgebrochen. Aus diesem Grund musste der Altar mit dem Blumenteppich neben dem eigentlich vorgesehenen Platz errichtet werden, so die Pfarrgemeinde.