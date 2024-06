Schlierstadt. (pol) Eine 28-jährige Frau wurde am Samstagmittag bei einem Fallschirmsprung im Bereich des Flugplatzes Schlierstadt so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Frau wollte gegen 13.30 Uhr auf dem Gelände des Fallschirmsportzentrums landen und unterschätzte dabei vermutlich das abschüssige Feld.

Da sie keinen Bodenkontakt bekam, prallte sie gegen den Baum eines nahe gelegenen Waldes.