Schefflenz/Seckach/Billigheim. (pm) Das Schuljahr ist in gut drei Wochen zu Ende. Die Arbeit geht mancherorts nun aber in die Vollen: Denn für die Werkrealschulen in Baden-Württemberg war es der letzte Jahrgang, der diesen Abschluss noch erreichen kann.

"Das Land Baden-Württemberg hat eine umfassende Reform aller Schularten in Gang gesetzt, die für die Zukunft von Werkrealschulen