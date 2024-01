Von Karl Wilhelm Beichert

Schefflenz. Der Hammer kam zum Schluss: Bürgermeister Rainer Houck erklärte am Ende des Neujahrsempfangs, dass er bei der Neuwahl im Herbst nicht mehr antreten wird. Betretene Stille herrschte in der Schefflenzhalle, als er diesen Entschluss begründete: Nach bald 16 Jahren stelle er fest, dass er auf Angriffe sensibler reagiere als früher und dass er mehr Kraft brauche, um seine volle Energie für die vielfältigen Aufgaben des Bürgermeisters bereitzustellen. Er werde seine verbleibende Amtszeit bis zu deren Ende mit vollem Engagement ausfüllen und bleibe auch in seiner Gemeinde Schefflenz zutiefst verwurzelt. Hier sei er zu Hause, und er werde auch erneut für den Kreistag kandidieren, um sich intensiv in der Gesundheitspolitik und für die Erhaltung der Krankenhäuser in Mosbach und Buchen einzusetzen.

Eröffnet worden war der Empfang mit einem Musikstück des Blasorchesters Schefflenz unter Leitung von Alexander Lenz. Mit zwei weiteren Vorträgen im Verlauf des Abends verlieh das Orchester der Veranstaltung einen feierlichen Charakter, für die eindrucksvolle Musik gab es vom Publikum viel Beifall.

Ihr Blut für andere gegeben haben diese Schefflenzerinnen und Schefflenzer in der Vergangenheit in lobenswerter Regelmäßigkeit. Im Rahmen des Neujahrsempfangs wurden die fleißigen Blutspenderinnen und -spender ausgezeichnet. Foto: Karl Wilhelm Beichert

Mit einem Dank an die Kapelle eröffnete Rainer Houck seine Ansprache. Dabei ging es um Themen wie den Hochwasserschutz, um die Entwicklung von Gewerbeflächen, um Grabfelder, um Kanalsanierungen. Auch Verbesserungen in den Kindergärten in Ober- und Unterschefflenz konnte Houck erwähnen. In Unterschefflenz trat nach 28 äußerst erfolgreichen Jahren Sabine Hoyer in den wohlverdienten Ruhestand und wurde von Jasmin Makhlouf abgelöst, in Oberschefflenz kehrte Christine Geist aus dem Erziehungsurlaub zurück.

Hier, im Kindergarten "Gernegroß", wurde ein Anbau fertiggestellt. Eine große Bereicherung stelle der neue Turnraum dar, so Houck. Der Eingangsbereich des Kindergartens "Guter Hirte" in Mittelschefflenz wurde neu gestaltet, um einen gefährlichen direkten Zugang auf die Straße zu verhindern. Die Grundschule Oberschefflenz biete seit diesem Schuljahr eine erweiterte Schulkindbetreuung an. In die Schefflenztalschule komme jede Woche eine Berufsberaterin, um die Kinder auf einen gelungenen Start in die berufliche Zukunft vorzubereiten. Die Johannes-Diakonie biete den Schülern der Grund- und Werkrealschule und den Gemeindekindergärten eine gut aufgenommene Mittagsverpflegung an.

Heftig diskutiert wurde im vergangenen Jahr über die geplanten Windräder im Waidachswald. Von der Firma Vattenfall, so Houck, werde der Genehmigungsantrag vorbereitet und für die 2. Jahreshälfte erwartet. Aufgrund verschiedener Restriktionen zeichne sich eine Reduzierung der Zahl der Windräder ab. Dem leidenden Wald kamen an zwei Tagen mehr als 60 Pflanzerinnen und Pflanzer zu Hilfe, indem sie unter Anleitung von Förster Gerd Hauck 1600 Setzlinge pflanzten. Eine weitere solche Aktion sei im laufenden Jahr geplant. Im Konflikt der Gemeinde mit dem Landratsamt hinsichtlich des Standorts einer Flüchtlingsunterbringung deutet sich eine Lösung an, wie Landrat Dr. Brötel in seinem Grußwort andeutete.

Der Abschluss des Projekts "Wohnen und Pflegen" des Pflegedienstes Cornelia Friedrich ist für das kommende Frühjahr geplant. Im Grabenweg in Mittelschefflenz soll es dann 24 Tagespflegeplätze geben. Daneben soll eine Einrichtung für betreutes Wohnen mit zehn Wohneinheiten entstehen. Der Badebetrieb im Freibad konnte aufgrund des Einsatzes von Bademeisterin Susanne Frank und des ehemaligen Bauhofmitarbeiters Klaus-Günter Utz sowie der DLRG ohne längere Schließungszeiten aufrecht erhalten bleiben.

Hintergrund > Die geehrten Blutspender: für 100-malige Spenden – Lothar Ernst (Ehrennadel mit goldenem Eichenkranz); für 75 Spenden – Katrin Moll und Sacettin Bakan; für 50-maliges Spenden – Inge Fernandez, Karlheinz Rüger und Manuel Schneider; bereits 25 Mal spendeten Thomas Flicker, Martin Jurak, Torsten Utz und Peter Mader. Für zehn Blutspenden wurden zudem Janina Kuntschner, Christopher Kuntschner und Markus Sprenger ausgezeichnet.

Nicht alle Termine, die der Veranstaltungskalender der Vereine aufweist, konnte der Bürgermeister aufzählen. Rainer Houck nannte aber das 50. Vereinsjubiläum des Bogenschützenvereins, ebenso die Einweihung des neuen HLF-Feuerwehrautos und des Oberschefflenzer Feuerwehrhauses. Mit dem Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Oberschefflenz beendete Houck seine Ausführungen, nicht ohne auf das dreitägige Fest hinzuweisen, das anlässlich des 1250-jährigen Dorfjubiläums vom 19. bis 21. Juli stattfinden wird.

Landrat Achim Brötel überbrachte die guten Wünsche des Kreises. Er zählte die verschiedenen Entwicklungen im internationalen, nationalen, regionalen und lokalen Rahmen auf, die dafür verantwortlich sind, dass im Moment vieles aus dem Ruder laufe. Beispielhaft ging er auf die Unterbringung der geflüchteten Menschen und auf die Situation der Krankenhäuser ein. Alle Herausforderungen ließen sich nur bewältigen, wenn sie gemeinsam angepackt würden. Er lobte dann die vielfachen Formen des Ehrenamts, die sich hier vorfänden und die das Leben vor Ort lebens- und liebenswert machten.

Brötel ermunterte die Ehrenamtlichen, in ihrem Engagement nicht nachzulassen, auch im Hinblick auf die Wahlen, die im Juni anstünden. Kandidat(inn)en dafür würden gesucht. Explizit dankte der Landrat auch Bürgermeister Houck, den eine sehr sachliche, dialogorientierte und inhaltlich hervorragende Arbeit auszeichne, die zu einer freundschaftlichen Verbundenheit geführt habe. Dr. Friederike Werling als Sprecherin des Gemeinderats wies unter anderem darauf hin, dass das Thema Windräder zu einer Polarisierung in der Gemeinde und zu einem raueren Ton in der Auseinandersetzung geführt habe.

Sie hoffte, dass in Zukunft die Diskussionen wieder von Wertschätzung und Respekt geprägt sein würden, so wie es auch im Gemeinderat selbst schon jetzt der Fall sei. Zum Schluss dankte sie dem Bürgermeister für die harmonische und zukunftsorientierte Zusammenarbeit.

Für die Nachbargemeinden sprach Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt ein Grußwort, in dem er scherzend auf den Vorsprung von Schefflenz in verschiedenen Bereichen einging: So sei er neidisch auf die schöne Amtskette des Bürgermeisters und auf den Blitzer. Ernsthaft betonte er dann die Wichtigkeit der Parteien, ohne die man im überörtlichen Bereich nicht auskomme. Beim Empfang dabei waren auch der Bürgermeister von Billigheim, Martin Diblik, und der Bürgermeisterstellvertreter von Elztal, Gerd Hilbert. Pater Adam knüpfte seine Gedanken an das Wort Jesu: "Ich bin das Licht der Welt". Das gebe Hoffnung in der Dunkelheit des Lebens.

Eine angenehme Pflicht des Bürgermeisters war es dann, verschiedene Ehrungen vorzunehmen, zunächst für die Blutspender (siehe "Ausgezeichnet"). Besonderen Raum nahm die Verleihung der Landesehrennadel an Manfred Schäfer ein. Seine zahlreichen Verdienste in vielfältiger Weise für die Sportvereinigung Schefflenz konnte der Bürgermeister gar nicht alle aufzählen. Schäfer, so Houck, habe andere Interessen immer wieder zurückgestellt und seine Freizeit zum Wohle der Sportvereinigung investiert. Dem Dank des Bürgermeisters schloss sich der Vorsitzende der SVS, Dennis Englert, an. Unterstützt wurde Manfred Schäfer immer von seiner Frau Beate, der Houck ebenso – und mit Blumen – dankte.