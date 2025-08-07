Von K. Weidlich und R. Eberle

Schefflenz. Beim Tanz im Gasthaus "Hirsch" in Oberschefflenz sah die Schneiderin Margot König den Schmied Ludwig Künkel zum ersten Mal. Ihr erster Gedanke: "Der isses! Den will ich …!" Liebe auf den ersten Blick. Und schon bald läuteten die Hochzeitsglocken, 60 Jahre ist das nun her.

Am Donnerstag feiern Margot und Ludwig Künkel aus