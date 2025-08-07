Margot und Ludwig Künkel heirateten vor 60 Jahren
Es war die Liebe auf den ersten Blick. Die Eheleute aus Oberschefflenz feiern am Donnerstag diamantene Hochzeit.
Von K. Weidlich und R. Eberle
Schefflenz. Beim Tanz im Gasthaus "Hirsch" in Oberschefflenz sah die Schneiderin Margot König den Schmied Ludwig Künkel zum ersten Mal. Ihr erster Gedanke: "Der isses! Den will ich …!" Liebe auf den ersten Blick. Und schon bald läuteten die Hochzeitsglocken, 60 Jahre ist das nun her.
Am Donnerstag feiern Margot und Ludwig Künkel aus
