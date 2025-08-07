Donnerstag, 07. August 2025

Plus Schefflenz

Margot und Ludwig Künkel heirateten vor 60 Jahren

Es war die Liebe auf den ersten Blick. Die Eheleute aus Oberschefflenz feiern am Donnerstag diamantene Hochzeit.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 34 Sekunden
60 Jahre verheiratet: Margot und Ludwig Künkel. Foto: rü

Von K. Weidlich und R. Eberle

Schefflenz. Beim Tanz im Gasthaus "Hirsch" in Oberschefflenz sah die Schneiderin Margot König den Schmied Ludwig Künkel zum ersten Mal. Ihr erster Gedanke: "Der isses! Den will ich …!" Liebe auf den ersten Blick. Und schon bald läuteten die Hochzeitsglocken, 60 Jahre ist das nun her.

Am Donnerstag feiern Margot und Ludwig Künkel aus

