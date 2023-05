Schefflenz. (RNZ/pol) Ein 61-Jähriger hat am Montagabend in Schefflenz zwei Polizeibeamte mit einem Brecheisen attackiert. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn mitteilte, war der Mann gegen 19.35 Uhr mit seinem VW Passat auf der Hauptstraße in Mittelschefflenz unterwegs, als ihn eine Streifenwagenbesatzung anhalten und kontrollieren wollte.

Der 61-Jährige habe jedoch jegliche Anhaltezeichen, Blaulicht und Martinshorn missachtet und versucht, vor den Polizisten zu flüchten, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt endete diese auf einem Privatgrundstück in der Bahnhofstraße in Oberschefflenz. Der Mann versuchte, in das Haus zu flüchten, wurde jedoch von den Beamten daran gehindert.

Als sich ein Familienangehöriger einmischte und die polizeilichen Maßnahmen störte, gelang es dem 61-Jährigen, eine Tür im Hof zu öffnen und ein Brecheisen zu ergreifen. Mit diesem ging er auf die Polizisten los und schlug mit dem Werkzeug nach ihnen. Die Angriffe konnten abgewehrt werden, doch einer der Beamten stürzte dabei. Da der Angreifer die Polizisten weiter attackierte, drohte der am Boden liegende Beamte den Schusswaffengebrauch an, woraufhin der Mann das Brecheisen wegwarf.

Der Mann war weiterhin aggressiv und bedrängte die verletzten Ordnungshüter, woraufhin diese den Schlagstock gegen den 61-Jährigen einsetzten. Weitere hinzugerufene Polizeibeamte konnten den Mann unter Anwendung von körperlicher Gewalt vorläufig festnehmen. Die beiden Polizisten wurden laut der Pressemitteilung so schwer verletzt, dass sie ihren aktuellen und die folgenden Dienste nicht weiter fortsetzen konnten.