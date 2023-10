Eberbach. Das "HITmach-Duell" zur SWR1 Hitparade startet am Montag, 16. Oktober, in Eberbach. Die Stauferstadt tritt dabei gegen Bad Waldsee an. Auf dem Neuen Markt ist von 12 bis 18 Uhr Mitsingen angesagt. Und zwar zum Song "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207.

Man muss kein Gesangsprofi sein. Jeder ist willkommen, die Stadt Eberbach eifrig zu unterstützen und vor allem Spaß zu haben. Umso größer der Chor, desto größer die Chance für das jeweilige Team zu gewinnen. Und zu gewinnen gibt es zwei Tickets für die Hitparaden-Finalparty am Freitag, 27. Oktober, in der Stuttgarter Schleyerhalle.

Die SWR1 Baden-Württemberg Moderatoren Max Oehl und Benedict Walesch sind von Montag, 16., bis Freitag, 20. Oktober, im Land unterwegs. Täglich müssen die beiden eine neue "HITmach-Aufgabe" bewältigen und brauchen dabei tatkräftige Unterstützung der Hörerinnen und Hörer.

Ansonsten antreten werden: am 17.10. Überlingen gegen Neuenstadt am Kocher; am 18.10. Weil gegen Bad Dürrheim, am 19.10. Rottenburg am Neckar gegen Lahr und am 20.10. Geislingen an der Steige gegen Bühl. In Eberbach wird am 16. Oktober Max Oehl vertreten sein und Benedict Walesch feuert in Bad Waldsee an.

Laut Pressestelle der Stadt steht für Bürgermeister Peter Reichert jetzt schon außer Frage, dass Eberbach gewinnen wird: "Wir haben hier so viele hervorragende Sängerinnen und Sänger. Und da es ja noch dazu nicht auf die Qualität, sondern auf die Quantität des Gesanges ankommt, werden sicher noch viele Privatsänger und Sänger aus den zahlreichen Vereinen und Organisationen unterstützen. Auch unsere Sportler und Karnevalisten können schön kräftig singen."

Das Stadtoberhaupt appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger mitzusingen – und vor allem lauter zu sein und zahlreicher zu erscheinen als die Duell-Kollegen in Oberschwaben.

Info: Weitere Infos dazu auf www.SWR1.de/bw