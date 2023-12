Buchen. (do) In der SPD-Mitgliederversammlung wurden zahlreiche Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft und ihre Verdienste um die SPD geehrt. Eine Ehrung stach jedoch besonders heraus: Alexander Weinlein erhielt die Willy-Brandt-Medaille für sein langjähriges Engagement, auch über die Partei hinaus.

In verschiedenen Initiativen und Vereinen setze er sich unermüdlich für Toleranz und ein buntes Zusammenleben ein, bringe Menschen miteinander ins Gespräch und fördere die Solidarität in der Gesellschaft, wie die Mitgliederbeauftragte Belinda in ihrer Rede betonte. Seit einigen Jahren habe er pro Monat ein bis zwei Veranstaltungen organisiert und an ebenso viele Vorträgen von anderen Organisationen teilgenommen. Ebenfalls stärke er in seiner Funktion als Kreiskassenwart der SPD und als Vorstandsmitglied im Ortsverein sowie als Stadtrat die Demokratie.

Für dieses beachtliche persönliche Engagement erhielt Alexander Weinlein die Medaille und eine Urkunde, welche persönlich von den frisch wiedergewählten Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil, dem Landesvorsitzenden Andreas Stoch und dem Ortsvereinsvorsitzenden Markus Dosch unterzeichnet wurden.

Die Medaille, benannt nach dem verstorbenen Ehrenvorsitzenden der SPD, Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt, ist die höchste Auszeichnung, die die Partei an ihre Mitglieder vergibt.

Geehrte wurden auch Mitglieder für 25 Jahre in der SPD. Bereits seit 40 Jahren ist Christl Ristl in der Partei aktiv. Sie war unter anderem auch zehn Jahre Stadträtin.

Markus Dosch ergänzte den Abend mit einem Jahresrückblick des Ortsvereins und abschließend mit einem Bericht über die aktuellen Themen im Gemeinderat.