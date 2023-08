Eberbach/Hirschhorn/Oberzent/Schönbrunn. (alr) Mit den Sommerferien hat auch das Sommerferienprogramm in den Gemeinden und Städten der Region in und um Eberbach begonnen. Den Kindern werden vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten angeboten, bei denen sie sich zum Beispiel zu kleinen Forscherinnen und Forschern entwickeln und die Natur entdecken können. Oder sie können sich bei sportlichen Angeboten austoben und ihre körperlichen Grenzen austesten. Neue Sportarten können ausprobiert und die Vereine in der Region kennengelernt werden. Auch die Kreativität kommt nicht zu kurz. Es wird viel gebastelt, genäht, gemalt und gezeichnet. Den Kindern und Jugendlichen wird in der gesamten Ferienzeit Eberbach, in Hirschhorn und der Gemeinde Schönbrunn ein umfangreiches Programm angeboten.

In Eberbach sei das Programm so bunt wie die Jahre zuvor, heißt es von der Stadtverwaltung. Es gäbe zwar keine neuen Angebote, dafür aber mehr Termine für den Ferienspaß. Das Spektrum reicht von Malkursen bis zum Husky-Streicheltag und von Recyclingbasteln bis zum Golf-Feriencamp. Die meisten Angebote finden entweder an einem Vor- oder einem Nachmittag statt. Doch manche Aktionen dauern auch mehrere Tage. Die Lego-Bautage zum Beispiel finden jeweils an zwei Tagen statt, das Zirkusprojekt dauert eine ganze Woche.

Auch die Kinder in Oberzent können sich unter anderem wieder auf die Zirkuswoche freuen. Für erfahrene Zirkuskinder und -jugendliche gibt es sogar eine Fortgeschrittenengruppe, in der noch anspruchsvollere Tricks gelernt und Nummern einstudiert werden. Wie es sich für einen Zirkus gehört, findet am Ende der Woche die große Vorstellung statt, auf die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinarbeiten.

Ein weiteres Highlight ist das Spielmobil, so Jugendpfleger René Tunn. Dabei würde es sich um eine Kooperation mit der Kinder-und Jugendförderung des Odenwaldkreises und der Grundschule Rothenberg handeln. Unter dem Motto "Spiel, Spaß und Bewegung" fährt ein Bus – gefüllt mit Spielsachen, Malutensilien und vielem mehr – vor und führt die Teilnehmenden durch verschiedene Thementage.

In Hirschhorn ist das Angebot dieses Jahr ein wenig abgespeckt, da der Festakt zum Jubiläum der 1250 Jahre alten Stadt in den Sommerferien stattfindet. "Die Nachfrage war dennoch groß. Es sind alle Plätze ausgebucht", berichtet Carolin Thöne von der Stadtverwaltung Hirschhorn. So habe das Seniorenteam dieses Jahr wieder ein tolles Programm zusammengestellt. Zum Beispiel zeigen die Waschfrauen vom Seniorenkreis und vom katholischen Frauentreff den Kindern, wie die Urgroßeltern früher gewaschen haben: Am Brunnen, mit Waschbütt, Stampfer und Waschbrett.

In Schönbrunn hingegen gibt es "in diesem Jahr sogar ein Angebot mehr als im Vorjahr", berichtet Eileen Heß, Ansprechpartnerin in der Gemeinde mit fünf Ortsteilen. Die Teilnehmeranzahl habe sich nicht verändert, dafür aber die Altersgrenzen bei den einzelnen Angeboten. "Die Vereine bieten teilweise ein anderes Programm an als im Vorjahr. Dadurch gibt es Veranstaltungen, für welche die Kinder älter als beispielsweise sechs Jahre alt sein müssen", erklärt sie.

"Es ist einfach toll, was die Vereine auch dieses Jahr wieder auf die Beine stellen." Leider hätten die ersten beiden Veranstaltungen wetterbedingt abgesagt werden müssen. Es bleibe aber die Hoffnung, dass die Schlechtwetter-Phase bald vorbei sei und das Angebot wie geplant stattfinden können. "Die Kinder sollen ja in den Ferien Beschäftigung haben."

Alle Ferienspaß-Angebote können auf den jeweiligen Websites der Städte und Gemeinde aktuell abgefragt werden. Wer noch nicht angemeldet ist, findet vielleicht noch ein schönes Ferienangebot für sich. Zudem haben alle Anbieter Wartelisten. Kurzfristig nachfragen lohnt sich also.