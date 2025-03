Eberbach und Region. (coe) Heute und morgen wird noch einmal richtig aufgedreht, bis am Abend die Faschingsfeuer die Narren und alle anderen auf eine besinnlichere Zeit einstimmen. Hier ist ein Überblick der uns gemeldeten Aktionen:

Eberbach

Der MGV Igelsbach lädt heute ab 14.11 Uhr zum Kinderfasching in der Sängerhalle ein. Zum großen Umzug siehe Extra-Artikel.

Hirschhorn

Ein Feuerrad im Ortsteil Langenthal lässt die Freiwillige Feuerwehr am Fastnachtsdienstag zu Tal rollen. Es beginnt um 14 Uhr mit dem traditionellen Binden des Rades und Heuhüpfen für die Kinder auf dem Weg Richtung Klapperquelle. Um 19 Uhr ist Treffpunkt für den Fackellauf der Kinder am Feuerwehrhaus Langenthal. Gegen 20 Uhr werden dann die Bienenkörbe geschwungen und das Feuerrad ins Tal gelassen. Es gibt Essen und Getränke.

Heddesbach

Das Feuerrad in Heddesbach wird morgen ab 19 Uhr vom Äppelwoi-Team und der Freiwilligen Feuerwehr angestoßen. Auch hier ist fürs "leibliche Wohl" gesorgt.

Schönbrunn

In Schönbrunn rollen keine Feuerräder mehr, aber außer in Allemühl gibt es in allen Ortsteilen – jeweils zur selben Zeit um 18 Uhr – am Dienstagabend Fastnachtsfeuer zu bestaunen sowie Speis und Trank beim geselligen Miteinander.

In Schönbrunn startet um 18 Uhr am Sängerheim des MGV Schönbrunn, direkt neben der Kirche, ein Fackelzug zum Fastnachtshaufen. Anschließend werden im Sängerheim Glühwein und Wurst serviert.

In Haag zündet der Kultur- und Erlebnisverein Haag den Fastnachtshaufen um 18 Uhr am Hellesweg/Birkenweg an.

In Moosbrunn starten die Kerwefreunde Mossbrunn am ehemaligen Feuerwehrhaus und lassen das Feuer nahe Höhenweg lodern.

In Schwanheim brennen die eingesammelten Weihnachtsbäume an der Halle von Peter Göhrig an der Eberbacher Straße, Ortsausgang Schönbrunn.

In Allemühl lädt "Kultur im Dorf" erst am 15. März um 18 Uhr zum Frühlingsfeuer am Brunnen in der Schönblickstraße ein. Mit dort erworbenen Fackeln geht’s hinauf auf den Berg, wo man sich dann auch stärken kann.

Oberzent

Die Verwaltungsstandorte in Beerfelden, Rothenberg, Unter-Sensbach und Schöllenbach bleiben am Fastnachtsdienstag wegen der Rathausstürmungen geschlossen. In Beerfelden startet anschließend durch die Carnevalgesellschaft Beerfelden um 14.11 Uhr der närrische Umzug am Brunnen in der Innenstadt, ab 16.11 Uhr geht das närrische Treiben in der Alten Turnhalle Beerfelden, Hirschhorner Straße, fröhlich weiter.

In Ober-Hainbrunn gibt es heute ab 18.30 Uhr ab der Sporthalle, Neckarstraße 39, den Nachtumzug plus Party bei der Narrhalla Hainbrunn mit dem Motto "Unter dem Meer". Am Dienstag ab 14.31 Uhr gibt es dort den Kindermaskenball.

In Kailbach wird zum Abbrennen des Fackelhaufens durch den FFW Kailbach, am Dienstag ab 15.33 Uhr in das Sporthaus Kailbach, Am Sportplatz 1-3, zum Feiern eingeladen.

Waldbrunn

Heringe gibt’s im Sportheim des SC Weisbach am Dienstag von 16 bis 22 Uhr, im Sportheim des SV Schollbrunn von 17 bis 23 Uhr.