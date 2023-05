Rosenberg. (F) Diesen Nachmittag mit den Spielplatzpiraten auf dem Schulhof werden die Kinder sicher so schnell nicht vergessen. Nicht nur aus dem Ort, sondern auch aus den Nachbargemeinden, teils auch mit Fahrrädern, waren sie mit ihren Eltern nach Rosenberg gekommen, wo sich der Platz vor dem Rathaus für rund drei Stunden in ein einzigartiges Spieleparadies verwandelte und die Kinderaugen leuchten ließ. Es gab Spiele, eine Hüpfburg und einen "Piratenzauberer", der die Kinder mit seinen Zaubertricks in den Bann zog.

Die Spielenachmittage werden regelmäßig vom Verein Spielplatzpiraten aus Buchen veranstaltet und fanden erstmals in der Baulandgemeinde statt – mit großem Erfolg. Wie Schwester Frumentia, die bei jeder der Aktionen anwesend ist und aus Freiburg anreist, der RNZ sagte, arbeite der Verein sehr erfolgreich mit dem Jugendamt und der Jugendhilfe des Landratsamtes sowie der Firma Seitenbacher (Buchen) zusammen. Die Spielplatzpiraten wurden von Florian und Marion Pfannenschwarz mit dem Ziel, Kinder zu schützen, zu stärken und zu fördern, gegründet.

Schwester Frumentia freute sich ganz besonders über die vielen fröhlichen Gesichter der Kinder in Rosenberg. Den Besuch bezeichnete sie als hervorragend: "Das hätte ich so nicht erwartet." An unterschiedlichen Orten in der Region werde man über die Sommermonate weitere Spielenachmittage veranstalten.

Die Kinder konnten sich z. B. an der aufgebauten Piratenhüpfburg vergnügten, es standen aber auch noch viele andere Spielgeräte und Spiele für sie bereit. Tilo Schoppe (Stuttgart) begeisterte als Captain "Stinkesocke" bei drei Vorführungen die Kinder mit seinen Spielchen und Zaubertricks. So verschluckte er schon mal ein Seil oder trainierte eine Laus – und die begeisterten Kinder durften ihm dabei assistieren. Bei allen drei Aufführungen war kein Stuhl mehr frei. Auf dem Vorplatz der Kirche war ein Fußballfeld aufgebaut, wo die größeren Jungen mit Begeisterung Fußball spielten. Selbst Schwester Frumentia trat hier mehrmals gegen den Ball.

Neben den Spielgeräten für die größeren Jungen und Mädchen gehörte auch ein Kleinkindbereich mit zum Grundangebot der Spielplatzpiraten. So gab es in einem aufgebauten Zelt einen Ruhebereich für die Kleinsten, und nebenan unter einem Pavillon konnten die Kinder in einem Bällebad untertauchen. Ein besonderes Highlight für die Kinder war auch das Basteln eines Piratenhuts unter fachlicher Anleitung einer Betreuerin, den die Kinder dann mit nach Hause nehmen durften. An den einzelnen Spielstationen standen Betreuer des Vereins und des Jugendamts bereit und gaben Hilfestellung, ...