Diese Fläche soll künftig zum Misch- und Gewerbegebiet „Im Teich II“ in Rosenberg werden. Anwohner der Straße Im Teich äußerten in der Gemeinderatssitzung ihre Ablehnung, da sich das Gebiet u. a. in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnhäuser befindet. Foto: Helmut Frodl