Walldürn. (pm) Das Halbsatzphänomen Rolf Miller, gebürtiger Walldürner, der schon mit seinen bisherigen Programmen sein Publikum begeisterte, tritt nun erstmals mit seiner neuesten Show in der Region auf. Für die Uraufführung seines Programms "Wenn nicht wann dann jetzt" in der Odenwälder Heimat hat er sich selbstverständlich seinen Geburtsort Walldürn ausgesucht. Der Freizeitsportverein holt den berühmten Sohn der Wallfahrtsstadt am Samstag, 23. März, ab 20 Uhr auf die Bühne der Nibelungenhalle. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Vorverkaufsstellen sind der Walldürner Bücherladen und www.reservix.de im Internet.

Rolf Millers selbsterklärtes Ziel mit seinem bereits achten Programm ist es, "elegant stolpernd den Elefanten im Raum zu umgehen". Denn das ist seine Figur: stur wie ein Sack Zement – was nur dank seines Humors erlaubt sein kann. Um es in den Worten des Kabarettisten selbst auszudrücken: "Grandios ignorant, vital dumpf und komplett halbwissend".

Wie immer gibt der Comedian stoisch genau den Fels in der Brandung, der mit Zuversicht wegschaut, vollmundig zu wichtigen Themen alles und dabei garantiert nichts sagt; und natürlich alles bemerkt, nur nicht das eigene Scheitern. Je mehr um ihn herum alles zusammenbricht, desto mehr können wir nicht fassen, wie dieser Gockel nicht merkt, was los ist. "Er merkt’s einfach nicht", würde man im echten Leben sagen.

Zum Glück bleibt dieses gemeingefährliche Vehikel auf einer Bühne. "Konträrfaszination", sagte einst Roger Willemsen dazu: Der Betrachter kann herabschauen, wenn er das Dschungelcamp sieht, und sich deshalb ergötzen. Konträr zum Täter. Miller gelingt aber der "schmale Spagat", wie er es falsch nennen würde: das Vorführen seiner eigenen Figur, aber auch darin spiegelnd das Versagen aller anderen darzustellen. Dabei hält es Miller nach dem Motto: Es genügt nicht, sich keine Gedanken zu machen! Man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken!"

Der Durchbruch gelang Rolf Miller spätestens mit "Kein Grund zur Veranlassung" und "Tatsachen". Mit seinen Programmen "Alles andere ist primär" und "Obacht" knüpfte der Satiriker nicht nur an frühere Erfolge an, sondern erreichte noch mehr Publikum. Die von Miller erschaffenen Kunstfiguren geben ihre höchst subjektive Sicht der Dinge in Odenwälder Mundart zum Besten. Gesellschaftlich relevante Themen werden dabei häufig auf dem Niveau selbstgefälliger Stammtischrede abgehandelt, bei der selbst die Verwendung vielbemühter Phrasen noch zu mühevoll erscheint, um sie fehlerfrei wiederzugeben. Unvollständige, abrupt endende Sätze offenbaren zahlreiche gedankliche Brüche und sorgen für Komik. "Hinter der Pause lauert die Pointe", so die Jury des Deutschen Kleinkunstpreises. Miller benutzt dabei nur einen Stuhl und eine Wasserflasche als Requisiten.