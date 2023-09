Walldürn-Rippberg. (ekö) "Brabb-abb-abb-abb-babb", so tönte es am Samstag ins Rippberger Eiderbachtal hinaus, was Musik in den Ohren von Fans üppiger Hubräume ist. Die Linkenmühle hatte zum Stelldichein der Pickups und Limousinen von hier und von über den Teich geladen.

So versammelten sich unter anderen ein Straßenkreuzer Plymouth (Baujahr 1965), die Chevrolets 3100 Pickup (Baujahr 1954), Bel air (V8), Camaro ZL1 "Duke" (V8 Kompressor, 6,2 Liter Hubraum), Corvette C7 Grand Sport (Baujahr 2018, 6,2 Liter Hubraum, 466 PS) und Corvette Convertible (Baujahr 1968, V8, 7 Liter Hubraum und Master von 1936). Dazu ein Dodge Challanger Shaker 2017 (6,4 Liter Hubraum, 550 PS) und weitere Seltenheiten.

Aus vornehmlich Süddeutschland und sogar aus der Schweiz waren Fahrzeugbesitzer mit ihren Karossenschätzen nach Rippberg gekommen, zum Sehen und gesehen Werden, zum Schwelgen unter Seinesgleichen, Fachsimpeln und fröhlichen Feiern.

Um die 70 Klassiker- und US-Schlitten der 1930er bis 2010er Jahre waren am Samstag beim „1. Rippberger Oldtimer- und US-Cartreffen“ an der Linkenmühle zu bestaunen. Foto: Engelbert Kötter

Um die 70 Klassiker- und US-Schlitten der 1930er bis 2010er Jahre hatten ihre Besitzer zur Linkenmühle gebracht. So auch die BMW Isetta 250 aus den 50er, den VW Bulli aus den 60er, den Mercedes Benz SL 300 R107 (Baujahr 1987) und den frühen VW Golf aus den 70er und 80er Jahren.

Die Idee zur bereits in ihrer ersten Ausgabe stark besuchten Veranstaltung, hatte Gastwirt Felix Mehl. Er sei selber begeisterter US-Car-Fan, bekannte er im Gespräch vor Ort. Zahlreiche einschlägige Veranstaltungen habe er in der Vergangenheit besucht und nun einfach Ort und Platz, Gastronomie und Beherbergung zusammengezählt: "Das machen wir auch bei uns."

Beworben wurde das "1. Rippberger Oldtimer- und US-Cartreffen" in den sozialen Medien, in einschlägigen Insider-Foren und durch Plakate und Flyer auf befreundeten Veranstaltungen – mit ablesbar großer Resonanz: Insgesamt etwa 250 Gäste kamen zur Linkenmühle. Fahrzeugausstellung, Biergarten, Band und Barbecue wurden an diesem Spätsommertag aber nicht allein von entfernten Auswärtigen, sondern auch von zahlreichen Rippbergern, Hornbachern und ihren Ortschaftsnachbarn besucht.

Mit Country-Music, Blues und Balladen unterhielten Jürgen Weckbach und später Danny McCoy die zahlreichen Gäste bis spät am Abend mit Livemusik.

Die Oldtimer geben auch im Innern ein gutes Bild ab. Foto: Engelbert Kötter

Während die Autowelt an der Schwelle zur Elektromobilität steht: Was ist für die hier versammelte Szene der Reiz, um zu einer solchen Veranstaltung zu fahren und sich dort zu präsentieren? "Schwer zu sagen, wenn man doch mit diesen Autos viel Sprit braucht und nur langsam vorankommt", antwortet Felix Mehl. Aber der Spaß an Classic- und US-Cars habe eben "ein ganz anderes Flair".

Mehl selbst fährt einen roten Pickup Ford F 100. Und er hat sich vorgenommen, auch in Zukunft in Sachen Fahrzeugfreude "bei den amerikanischen Autos zu bleiben". Er sei eben deren Fan.

Aber warum, so noch einmal nachgefasst? "Chrom, Karosse, Design, Motoren, Lebenswelt, Nostalgie", sagt Felix Mehl, all das vereine sich eben zu einem einzigartigen Gesamtensemble mit ebenso einzigartiger Ausstrahlung. Das tief brummige "Brabb-abb-abb-abb-babb" der großen Hubräume inklusive.