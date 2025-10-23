Region Schönbrunn. (red/pm) Aufgrund von Forstarbeiten entlang der Kreisstraßen K4105 zwischen Schwanheim und Schönbrunn sowie K4106 zwischen Allemühl und Moosbrunn müssen die beiden Straßen gesperrt werden.

Das teilte ForstBW mit, die für die Arbeiten zuständig sind. Diese finden im Zeitraum von Montag bis Freitag, 27. bis 31. Oktober statt. Von der Sperrung betroffen ist nicht nur der