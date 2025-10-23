Donnerstag, 23. Oktober 2025

Plus Region Schönbrunn

Baumteile drohen auf Kreisstraßen zu fallen – Zwei Vollsperrungen

Die Kreisstraßen K4105 und K4106 werden eine Woche lang gesperrt. Es gibt Umleitungen und Sonderregelungen für den Busverkehr.

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 4 Sekunden
Die Forstwirte sorgen mit der Holzernte auch für die Verkehrssicherheit. Foto: Forst BW

Region Schönbrunn. (red/pm) Aufgrund von Forstarbeiten entlang der Kreisstraßen K4105 zwischen Schwanheim und Schönbrunn sowie K4106 zwischen Allemühl und Moosbrunn müssen die beiden Straßen gesperrt werden.

Das teilte ForstBW mit, die für die Arbeiten zuständig sind. Diese finden im Zeitraum von Montag bis Freitag, 27. bis 31. Oktober statt. Von der Sperrung betroffen ist nicht nur der

