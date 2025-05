Region Mosbach. (stm/RNZ) Aufgrund von Weichenerneuerungen in Seckach und Arbeiten auf der Strecke Heidelberg-Neckargemünd kommt es vom kommenden Sonntag an, 11. Mai, bis voraussichtlich Montag, 19. Mai, auf den S-Bahn-Linien S 1, S 2 und S 5 zu Teilausfällen.

Betroffen sind S-Bahnen zwischen Mosbach und Osterburken; hier wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zu beachten ist, dass sich die Fahrzeiten ändern können. Schülerbusse verkehren zeitlich versetzt. Es werden zusätzliche Busse eingesetzt, um das erhöhte Fahrgastaufkommen beim Mosbacher Frühlingsfest abzufangen.

Noch bis zum 19. Mai erledigt die DB InfraGO zudem Weichenarbeiten auf der Strecke zwischen Mosbach und Neckarelz. Aus diesem Grund entfällt am heutigen Mittwoch je Richtung ein Pendelzug der Stadtbahnlinie S 41.

In der kommenden Woche (12. bis 18. Mai) entfällt die S 41 zwischen Mosbach und Neckarelz jeweils zwischen 8 und 22 Uhr. Zusätzlich gilt diese Einschränkung auch in der Nacht vom 17. zum 18. Mai zwischen 22 und 6 Uhr. In diesen Zeiträumen enden die Stadtbahnen aus Richtung Heilbronn bereits in Neckarelz und wenden dort. Die Pendelzüge zwischen Mosbach und Neckarelz entfallen ebenfalls.

Info: www.bahn.de/bauarbeiten, www.bahn.de/reiseauskunft