Region Mosbach. (schat) Allzu intensiv war er ja nicht, der Winter. Dafür lässt er jetzt – wo ihn die allermeisten schon längst abgeschrieben haben – einfach nicht locker. Der Sonntagmorgen präsentierte sich in der Region noch einmal knackig kalt und in zartem Weiß. Die zuletzt schon munter sprießenden Oster- glöckchen oder Krokusse verschwanden da unter einem weißen Mäntelchen, allerdings nur vorübergehend. Kaum war der Schnee gefallen, schmolz er auch schon wieder dahin. Für den ein oder anderen Zwei-Jahreszeiten-Schnappschuss oder Spaziergang mit herrlich knarzendem Schnee unter den Schuhsohlen reichte es dennoch.

Für späte Wintereinbrüche – wie dieses Jahr zu erleben – gibt es im Übrigen eine feste Bezeichnung: "Als Märzwinter wird ein in Mitteleuropa häufig auftretender Spätwintereinbruch bezeichnet. Dabei tritt dieser Kälteeinbruch meist um die Mitte des Monats März mit frostigen Temperaturen auf", lässt uns die Online-Enzyklopädie Wikipedia dazu wissen. Dass der März aber auch so kann wie der April, zeigt sich schon heute: Bis zu 19 (!) Grad Celsius sind etwa für Mosbach vorausgesagt (am Sonntagmorgen zeigte das Thermometer noch null Grad). Aus Winter wird unter Auslassung des Frühlings da innerhalb weniger Stunden fast schon Sommer. Beständig wechselhaft eben – und der April, der macht, was er will, kommt ja erst noch ...