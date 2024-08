Region Mosbach. In der Nacht von Freitag, 9., auf Samstag, 10. August, absolviert die DB InfraGO Instandhaltungsarbeiten auf der Neckartalbahn zwischen Heidelberg und Bad Friedrichshall. Einige Stadtbahnen der Linie S41 in Richtung Heilbronn verkehren daher verspätet.

Der Zug mit der Nummer 85737, reguläre Abfahrt in Mosbach um 20.42 Uhr, fährt am Freitag ab Neckarelz als Zug Nummer 86069 und 20 Minuten später als üblich (Abfahrt in Neckarelz um 21.10 Uhr, Ankunft in Heilbronn Pfühlpark um 21.56 Uhr).

Die Zugnummer 85739, reguläre Abfahrt in Mosbach 21.42 Uhr, verkehrt ab Neckarelz als Zug 86071 und 25 Minuten später als üblich (Abfahrt 22.15 Uhr). Und Zugnummer 86073, reguläre Abfahrt in Mosbach 22.42 Uhr, fährt ab Neckarelz als Zug 86073 und 29 Minuten später als üblich (Abfahrt 23.15 Uhr).

Fahrgäste werden gebeten, zudem die Informationsaushänge an den Haltestellen zu beachten. Aktuelle Informationen gibt’s auch unter avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft