Wasser, Wasser und noch mehr Wasser: Entlang des Neckars zeigte sich am Sonntagabend in etwa das gleiche Bild wie im Laufe des Montags. Erst am Abend sank der Pegel wieder sicht- und spürbar ab. Die Aufräumarbeiten in vollgelaufenen Kellern, Garagen, auf Straßen und Wegen stehen nun noch an. Fotos: L. Sauer( (2)/J.F. Ritter/N. Morsch/M. Schnell/K. Weidlich