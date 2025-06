Region Eberbach. (momo) Der Warntag hat in den meisten Fällen auch in Eberbach und den umliegenden Gemeinden tadellos funktioniert.

In Eberbach und Schönbrunn wurden alle Sirenen zum Probealarm wie auch der später folgenden Entwarnung ausgelöst. Lediglich in Hirschhorn gab es an drei Stellen Probleme mit dem System: Warum die Sirenen in der Altstadt, der Bahnhofstraße und auf dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr nicht heulten, wird nun geprüft.

Update: Donnerstag, 12. September 2024, 18.13 Uhr

Beim Warntag wird es um 11 Uhr kurz laut

Region Eberbach. (alr) Um 11 Uhr wird es laut: Die Sirenen heulen und die Handys klingeln. Es ist der bundesweite Warntag, an dem die Warnsysteme der Kommunen getestet werden. Gegen 11.45 Uhr soll dann die "Entwarnung" zu hören sein.

Für Eberbach heißt das, dass in der Kernstadt und in den Ortsteilen insgesamt zwölf Sirenen ausgelöst werden sollten. Fünf Anlagen sind im Stadtgebiet, inklusive Neckarwimmersbach positioniert, zwei in Friedrichsdorf, jeweils eine Sirene befindet sich in Brombach, Lindach, Pleutersbach, Rockenau sowie Unterdielbach.

Die Verwaltung geht davon aus, dass alles reibungslos funktionieren wird, da es auch bei den Sirenenproben an jedem ersten eines Monats keine Probleme gebe. "Auch die Warnung beim Hochwasser im Juni diesen Jahres hat einwandfrei funktioniert", sagt der Sprecher der Stadt.

In Schönbrunn sollten heute insgesamt fünf Sirenen aufheulen: in jedem Ortsteil eine. Platziert sind sie in Allemühl bei der Alten Schule, in Haag und in Schwanheim jeweils beim Alten Rathaus, in Moosbrunn beim Kindergarten Sommerhalde und in Schönbrunn beim Rathaus. Ausgelöst werden die Sirenen in Eberbach und Schönbrunn zentral über die Integrierte Leitstelle Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis.

Auch in Hessen, also in Hirschhorn und Heddesbach, werden die Sirenen getestet. Diese werden über das Tetra-Netz, das hessenweit Sirenen ansteuert, ausgelöst. "Ab 11 Uhr soll der Warnton ’Warnung der Bevölkerung’ ausgelöst werden", sagt Bürgermeister Martin Hölz. In Hirschhorn gibt es insgesamt sechs Sirenen: eine in der Altstadt, eine beim Bahnhofsgebäude, eine beim Feuerwehrhaus, eine beim Hochhaus am Höhenweg, eine bei der Grundschule und eine bei der Alten Schule Langental.

"Sollte der Warnton bei den Sirenen nicht einprogrammiert sein, wird der Warnton ’Feueralarm’ verwendet." Es bleibe spannend, denn das Funknetz sei neu und wurde in Hirschhorn bisher noch nicht getestet, so Hölz. "Theoretisch müssten aber alle Sirenen ausgelöst werden." Die Funktion der Sirenen wird überwacht und dokumentiert. Sollten also Probleme auftauchen, kann im Anschluss darauf reagiert werden.

In Heddesbach soll heute nur eine Sirene ausgelöst werden, und zwar die auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses. Es sei davon auszugehen, dass das Testen der Sirene, wie schon in den Vorjahren, reibungslos funktioniere, heißt es vonseiten der Verwaltung. Die Installation einer zweiten Anlage auf dem Dach des Rathauses stehe in den nächsten Monaten noch an.