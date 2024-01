Region Eberbach. (alr) Die große Glätte und das erwartete Chaos sind ausgeblieben. Doch waren die Warnungen nur viel Wind um nichts? Nein, sagt Matthias Knörzer, Leiter der Betriebsdienste der Straßenmeisterei Neckarbischofsheim.

Durch die Kälte bestand große Gefahr, dass sich Eisplatten auf den Straßen und Wegen bilden. Dies hätte dazu führen können, dass Fahrzeuge sowie Fußgängerinnen und Fußgänger rutschen und es zu unzähligen Unfällen kommt. Gerade in der Region mit den vielen steilen Straßen durch die Wälder hätte das Blitzeis zu einem Verkehrschaos führen können. Der Einsatz der Straßenmeisterei war aber "unspektakulär", berichtet Körzer. Er sei dennoch der Meinung, dass die Warnungen und Vorbereitungen auf die mögliche Glätte nicht umsonst gewesen sind.

Seit Dienstagmorgen waren alle Fahrzeuge der Straßenmeisterei sowie die Fahrzeuge der Stadt unterwegs, um die Straßen und Gehwege zu räumen und mit abtauendem Salz zu streuen. "Zum Glück konnten wir die Pflasterflächen vor dem Regen gut vorsalzen", sagt Knörzer. "Das war wichtig, denn dadurch konnte sich auf den Straßen kein Eis bilden." Auch wenn für die nächsten Tage wieder Schnee angesagt ist, gebe es keine Gefahr durch Blitzeis mehr. "Der Winterdienst wird weiter Thema bleiben. Aber nicht wegen Eises, sondern wegen des Schnees", so der Leiter der Betriebsdienste.

Dass gestern dennoch viele Menschen zu Hause geblieben sind, war für die Straßenmeisterei von Vorteil. Weniger Autos auf der Straße bedeutet ein kleineres Unfallrisiko. "Es ist nicht einfach, auf Eis zu fahren. Das kann nicht jeder", sagt Knörzer. Komme es zu einem Unfall, entstünde eine Spirale an Komplikationen, da es meistens Rückstau gebe und somit die Räum- und Streufahrzeuge nicht weiter kämen. "Es hat uns beim Streuen definitiv in die Karten gespielt, dass so viele Leute zu Hause geblieben sind", so Knörzer. Es gelte die Devise: Sich lieber auf das Schlimmste vorbereiten, als es erst zu merken, wenn es schon zu spät ist.

Dass es "zu keinem erhöhten Unfallaufkommen durch Schnee- und Eisglätte" gekommen ist, wie es in einer Pressemitteilung heißt, liegt an der guten Vorarbeit der Stadt und der Straßenmeisterei sowie an der Vorsicht aller Verkehrsteilnehmenden. Insgesamt verzeichnete die Polizei Mannheim 26 Unfälle, wovon acht den Rhein-Neckar-Kreis betrafen. In der Region Eberbach kam es bis Redaktionsschluss zu keinen Unfällen durch Glätte.