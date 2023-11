Von Carmen Oesterreich

Eberbach und Region. Verkehrsunfälle und umgestürzte Bäume sind die Bilanz des ersten Wintereinbruchs in der Region. Vor allem in den höheren Lagen mussten die Verkehrsteilnehmer mit starkem Schneefall zurecht kommen. Wegen der niedrigen Temperaturen blieb der Schnee liegen und bildete schon bald eine feste Schneedecke.

Bereits am Montagnachmittag wurde das einer jungen Autofahrerin zum Verhängnis. Sie überschlug sich mit einem Ford auf der Landesstraße L590 von Eberbach in Richtung Schwanheim. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei passte die 18-Jährige ihre Geschwindigkeit nicht den schwierigen Straßenverhältnissen an.

Um kurz vor 15.30 Uhr brach deshalb in einer Rechtskurve das Heck ihres Fahrzeugs aus. Als sie deswegen bremste, kam das Auto ins Schleudern, geriet in einen Straßengraben, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Zum Glück wurde die junge Frau dabei nur leicht verletzt. Nach Informationen der Polizei wurde sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden, der auf knapp 1500 Euro geschätzt wird.

Für viele Autofahrerinnen und Autofahrer führte die Heimfahrt am Montagabend von Eberbach nach Schönbrunn, Oberzent oder in die höheren Lagen bei Hirschhorn über schneebedeckte Landstraßen. Doch mit guten Winterreifen, angepasster Geschwindigkeit und Umsicht aller Verkehrsteilnehmer ging es überwiegend sicher nach Hause. "Die Bevölkerung, insbesondere der Individualverkehr, ist auf solche Wetterlagen gut vorbereitet. Trotz heftigem Schneefall und auch schneebedeckten Fahrbahnen blieben die chaotischen Verkehrsverhältnisse hier aus", lobt Nicole Silberzahn von der zuständigen Polizeipressestelle in Mannheim.

"In unseren Höhenlagen ist in der vergangenen Nacht in der Spitze bis zu 15 cm Neuschnee gefallen. Mittlerweile hat Tauwetter eingesetzt und Schnee liegt nur noch in unseren Höhengemeinden Schönbrunn, Heddesbach und dem Eberbacher Ortsteil Unterdielbach abseits der Straßen", gab sie Dienstagmittag Entwarnung. Dort hatten die Räumdienste am meisten zu tun. In der Nacht zum Dienstag mussten die Feuerwehren Eberbach und Schönbrunn wegen Schneebruchs auf der Serpentinenstrecke von Eberbach nach Schwanheim L590 wegen eines umgestürzten Baums in die Alte Dielbacher Straße ausrücken.

Da weitere Bäume aufgrund der Schneelast umzustürzen drohten, "entschieden wir gemeinsam mit der Polizei und den Kollegen aus Eberbach, dass die Polizei die Strecke regelmäßig kontrolliert", erklärte Kommandant Nicolai Heiß aus Schönbrunn.

Weiter ging es für sein Team zur Kreisstraße K4105 zwischen Schönbrunn und Schwanheim. "Dort mussten wir mehrere durch die Schneelast abgebrochene Äste und einen kleineren Baum beseitigen", sagt er. Größere Äste und Bäume mussten auf der K4104 zwischen Haag und Schwanheim von der Feuerwehr beseitigt werden.

Auch in Südhessen hat es ein paar Mal gescheppert. "Die beste Nachricht ist, das nach unserer Kenntnis niemand schwerer verletzt worden ist", zieht Bernd Hochstädter von der Polizei Südhessen Bilanz. Sein Tipp: "Wetterbericht am besten schon am Vorabend checken. Winterreifen nutzen. Scheiben, Dach, Lichter und Motorhaube vor der Abfahrt von Schnee befreien. Wischwasser und Frostschutz auffüllen. Warme Kleidung und eine Decke im Auto aufbewahren, mehr Zeit einplanen und mit angepasster Geschwindigkeit fahren."

Im vom Schnee weitgehend verschonten Heddesbach sieht man das "festliche Weiß" auch positiv: Dadurch könnte beim Budenzauber auf dem Kirchplatz am kommenden Samstag ab 17 Uhr die "weihnachtliche Vorfreude" der Besucher und Besucherinnen steigen.