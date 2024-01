Von Alissa de Robillard

Eberbach und Region. Die Freiwillige Feuerwehr Eberbach rückt am Samstag ab 8 Uhr mit ihrer Jugend und rund 40 helfenden Aktiven zum Christbaumsammeln aus. Damit nimmt die Weihnachtszeit nun wirklich ihr Ende. Die Bäume werden in der Innenstadt sowie in den Ortsteilen direkt vor der Haustür eingesammelt. "Wir haben das Stadtgebiet in vier bis fünf Zonen aufgeteilt und fahren eine ähnliche Route wie die Müllabfuhr", sagt Markus Lenk, Abteilungskommandant der Stadt Eberbach. "Es wird jeweils einen Sammeltrupp pro Ortsteil geben."

Die Weihnachtsbäume werden unter anderem mit Pritschenwagen der Stadt zu zwei zentralen Sammelpunkten transportiert. Von dort aus kommen sie dann ins Heizkraftwerk der AVR in Sinsheim. "Die Bäume werden dort wieder zu Biomaße verarbeitet", klärt Lenk auf. Sie zu verbrennen, würde einfach zu viel CO2 ausstoßen. "Wie viele Bäume gesammelt werden, kann ich nicht sagen", so Lenk, "mehrere 1000 sind es ganz bestimmt. In den letzten Jahren haben wir zwischen sechs und acht Container mit jeweils 40 Kubikmeter gefüllt."

Die Jugendfeuerwehr sammelt aber nicht nur die ausgedienten Christbäume ein, sondern auch Spenden, warme Verpflegung oder Süßigkeiten. "Die Christbaumsammlung ist für uns eine sehr wichtige Aktion", sagt Lenk. "Das gesammelte Geld kommt direkt der Jugendfeuerwehr zu Gute."

Die Weihnachtsbäume müssen gut sichtbar an der Straße liegen, damit sie eingesammelt werden können. Wichtig ist außerdem, dass der gesamte Baumschmuck entfernt worden ist. Foto: Alissa de Robillard

Die Süßigkeiten würden natürlich fair verteilt werden, sodass sich die harte körperliche Arbeit auch bezahlt macht. Die Kälte und das viele Bewegen seien wahnsinnig anstrengend, weshalb sich Jugendlichen über Naschereien und süße Stärkungen freuen würden. "Nach dem Einsatz gehen die meisten müde und erschöpft nach Hause", sagt Lenk.

Auch in Hirschhorn bereitet sich die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr auf die große Sammelaktion vor. Nach dem gemeinsamen Frühstück im Feuerwehrhaus rücken ab 9.30 Uhr ungefähr zehn bis fünfzehn Jugendliche und ebenso viele Betreuer aus. Mit insgesamt vier Fahrzeugen – einem privaten, zwei vom Bauhof und einem Lastwagen von einer Hirschhorner Firma – werden die Weihnachtsbäume eingesammelt. Nach der harten Arbeit in der Kälte können sich die Jugendlichen, die Betreuer sowie alle Interessierten ab 15 Uhr am großen Feuer auf dem Sportplatz wieder aufwärmen.

"Damit die Bäume brennen, müssen wir ein wenig nachhelfen", sagt die Vertreterin der Jugendabteilung, Lara Ginthum. Dass die Weihnachtsbäume gleich nach dem Einsammeln verbrannt werden, sei auch in den vergangenen Jahren so gewesen. "Die Christbaumverbrennung ersetzt bei uns das Osterfeuer", sagt Michael Siefert, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Langenthal. Die ungefähr 150 bis 200 gesammelten Bäume werden seit vergangenem Jahr auch nach Hirschhorn gebracht und dort verbrannt.

"Früher hatten wir ein eigenes Feuer", sagt Siefert. Das würde aber keinen Sinn ergeben, wenn es in Hirschhorn sowieso ein großes Feuer gibt. Da Langenthal doch sehr überschaubar sei, reiche ein Fahrzeug aus, um die Weihnachtsbäume heute ab 9 Uhr einzusammeln. "Zwischen sechs bis zehn Jugendliche werden sich an der Aktion beteiligen", sagt der Wehrführer. "Außerdem werden vier Betreuer dabei sein."

In den Ortsteilen von Schönbrunn sind am Sonntag, 14. Januar, die örtlichen Vereine für das Sammeln der Christbäume verantwortlich. Ab 10 Uhr kümmert sich der Verein Kultur im Dorf um die Abholung der Bäume in Allemühl und der Männergesangsverein Eintracht 1878 um 10 Uhr die Bäume in Schönbrunn. Die Kerwefreunde Moosbrunn starten ihre Tour ebenfalls um 10 Uhr und das Kerwe Komitee Haag wird ab 10.30 Uhr unterwegs sein. Um die Bäume in Schwanheim kümmert sich der Förderverein Schwanheim ab 13 Uhr. Die Bäume werden gelagert und später als Brennholz verwendet. So wird mit ihnen in den Schönbrunner Ortsteilen das Oster- oder Fastnachtsfeuer entfacht.

Info: Unabhängig davon, ob die Christbäume verbrannt werden oder nicht, müssen sie vor der Entsorgung unbedingt abgeschmückt und von jeglicher Weihnachtsdekoration befreit werden.