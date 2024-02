Schefflenztal. (pm/stk) Seit etwas mehr als zwei Jahren gibt es sie nun, die Initiative "Rebhuhnschutz Schefflenztal". Mit ihrer Arbeit gibt die Projektgruppe ein Beispiel für erfolgreiche Zusammenarbeit im Naturschutz, Landwirte, Politik, Jäger und Umweltschützer ziehen an einem Strang. Und auch 2024 soll es mit voller Energie weitergehen.

Immer mehr Landwirte im Projektgebiet nutzen laut einer Mitteilung der Initiative die Fördermöglichkeiten für rebhuhnfreundliche Bewirtschaftungsweisen. "Immer mehr Hecken werden wieder zu Rückzugsräumen für Rebhuhn und andere Tiere, und immer mehr Menschen melden ihre Rebhuhnbeobachtungen an unser Monitoring-Team", sind die Verantwortlichen der Initiative stolz.

Das Rebhuhn wird vom Land Baden-Württemberg auf der Roten Liste (also als vom Aussterben bedroht) geführt. Auf einer Fläche von 100 Quadratkilometern – von den Rändern der Gemarkung Seckach bis an die Ränder Mosbachs – reicht das Gebiet, in dem das Rebhuhn-Schutzprojekt beheimatet ist. Aus gutem Grund: Hier gibt es wohl das größte Vorkommen der Bodenbrüter landesweit.

Im Winter leiden Rebhühner unter Nahrungsknappheit. Während der sogenannten "Hungerperiode" zwischen Januar und Ende März ernähren sie sich vor allem von Wintergetreidepflanzen und Raps. Energiereiches Futter fehlt hingegen weitgehend, denn auf konventionell bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen finden sich kaum mehr Getreidekörner oder Samen von Ackerwildkräutern. Die Winterfütterung kann dieses Problem entschärfen und die Zeit für die Nahrungssuche verkürzen. Dadurch sinkt das Risiko der Rebhühner, von Fressfeinden erbeutet zu werden. Außerdem starten die Hennen gestärkt in die Brutsaison, was sich positiv auf die Gelegegröße im Frühjahr auswirken kann.

Wer aktuell also in den Kernzonen des Rebhuhngebiets grüne Futtereimer entdeckt, sollte um diese einen Bogen machen: Sie stammen von örtlichen Jägern, die für die Rebhühner Sorge tragen. Auch andere Arten wie Feldsperlinge, Goldammern, Bluthänflinge und Fasane profitieren davon.

Um die Überlebenschancen von Rebhühnern dauerhaft zu sichern, müsse es im Rebhuhngebiet allerdings künftig noch mehr überjährige Altgras- oder Getreidestreifen, Blühbrachen und dichte Hecken geben.

Zum Ende der Winterzeit startet auch die Initiative Rebhuhnschutz wieder mit Veranstaltungen. Am Donnerstag, 14. März, gibt es einen Infoabend für Landwirte in Schefflenz, tags darauf gibt es eine Exkursion zur Rebhuhnbalz in Kleineicholzheim und am 16. März zur Rebhuhnbalz in Waldmühlbach. Denn die Balz beginnt in den nächsten Wochen bereits. Wer Rebhühner beobachtet, kann das per E-Mail an rebhuhn@rebhuhn-schefflenztal.de melden. Die Meldung sollte neben dem Datum und der Anzahl der festgestellten Rebhühner eine genaue Lokalität enthalten.