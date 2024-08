Ravenstein. (dore/pm) Deutschlands wichtigstes Radrennen steigt von Mittwoch, 21., bis Sonntag, 25. August, und Ravenstein ist dabei: Die erste Etappe der Lidl-Deutschlandtour am Donnerstag, 22. August, führt unter anderem über Oberwittstadt, Hüngheim und Merchingen.

"Das ist ein Highlight für Radsportfreunde aus der Region", blickt Ravensteins Bürgermeister Ralf Killian voraus. "Auch wenn die Radprofis nur ein paar Minuten auf Ravensteiner Gemarkung unterwegs sind, so werden sicher viele Radsportinteressierte und Einheimische am Streckenrand in den Ortschaften zuschauen."

Die Lidl-Deutschlandtour ist Deutschlands einziges Etappenrennen der Männer-Elite. Sie wird auch dieses Jahr als fünftägiges Etappenrennen in der UCI ProSeries, dem Wettbewerb unterhalb der Worldtour, veranstaltet. "Damit ist gewährleistet, dass neben den Tour-de-France-Stars auch die besten deutschen Talente an der Heimatrundfahrt teilnehmen können", teilt der Veranstalter, die Gesellschaft zur Förderung des Radsports, mit.

Start der Lidl-Deutschlandtour ist mit einem kurzen Zeitfahren am Mittwoch, 21. August, als Prolog in Schweinfurt. Von Unterfranken geht es für die Profis an fünf Renntagen in die saarländische Landeshauptstadt Saarbrücken. Die erste Etappe am Donnerstag, 22. August, die auch durch Ravenstein führt, startet in Schweinfurt und endet in Heilbronn (Streckenlänge: 176,3 Kilometer). Es wird erwartet, dass die Radprofis zwischen 15.08 und 15.22 Uhr durch Oberwittstadt fahren könnten (107,3 gefahrene Kilometer), zwischen 15.13 und 15.27 Uhr Hüngheim passieren (110,8 gefahrene Kilometer) und zwischen 15.15 und 15.30 Uhr in Merchingen (112,5 gefahrene Kilometer) sein können. Rund sieben Minuten sollen zwischen der Durchfahrt in Oberwittstadt und in Merchingen liegen. Die betroffenen Straßen, die K 3966 von Schillingstadt nach Oberwittstadt, die K 3958 nach Hüngheim und im weiteren Verlauf die K 3955 über Merchingen nach Oberkessach werden für die Lidl-Deutschlandtour in Abschnitten derweil nur kurzfristig gesperrt, informiert das Landratsamt.

Die zweite Etappe führt am Freitag, 23. August, von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd (Streckenlänge: 174,6 Kilometer), die dritte Etappe startet am Samstag, 24. August, in Schwäbisch Gmünd und endet in Villingen-Schwenningen (211,1 Kilometer), und die vierte und letzte Etappe beginnt in Annweiler am Trifels und findet ihr Ende in Saarbrücken (182,7 Kilometer).

Unter den 120 Fahrern, die bei der Lidl-Deutschlandtour an den Start gehen werden, sind auch zahlreiche Topstars der Szene dabei. Vor allem die Teams Lidl-Trek und Ineos Grenadiers haben große Namen auf ihre vorläufigen Startlisten geschrieben. Neben den internationalen Spitzenathleten kann sich aber auch das deutsche Aufgebot sehen lassen und im Kampf um Etappensiege Akzente setzen.

Nur vielleicht gerade nicht im Auftakt-Zeitfahren. Denn der Sieg im 2,9 Kilometer langen Prolog geht nur über Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Der frischgebackene Silbermedaillen-Gewinner des Olympischen Zeitfahrens von Paris kehrt nach einem Jahr Pause zur Deutschlandtour zurück. 2022 gewann er bereits den Prolog in Weimar. Große Konkurrenz bekommt er dabei aus den eigenen Reihen. Denn auch Ethan Hayter steht vor einer erneuten Teilnahme und wartet darauf, sein im Juni gewonnenes Trikot des Britischen Meisters erstmals zu präsentieren. Teil der namhaften Ineos-Garde ist auch Ex-Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas, der in diesem Jahr Dritter des Giro d’Italia wurde.

Für Jonathan Milan von Lidl-Trek war der Giro ebenfalls ein voller Erfolg. Durch drei Etappensiege bestätigte der starke Sprinter den Gewinn der Punktewertung aus dem Vorjahr. 2022 verpasste der Italiener in Meiningen als Zweiter noch knapp seinen Premierensieg bei der Deutschlandtour.

Seinem Teamkollegen und Ex-Weltmeister Mads Pedersen fehlte beim Prolog in St. Wendel im vergangenen Jahr nur eine Sekunde zum Sieg. Die Stärke des Dänen bei Klassikern und in Sprints ist hinlänglich bekannt.

Um Etappensiege wird auch Anthony Turgis (TotalEnergies) kämpfen. Der Franzose gewann die Gravel-Etappe der diesjährigen Tour de France. Für zwei dritte Plätze reichte es für Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), der seinen x-ten Frühling erlebt und neben der starken Tour-Performance gerade zwei Etappen in seiner Heimat beim Artic Race of Norway für sich entschied.

In die Top 10 der Tour de France schaffte es Santiago Buitrago, der die Lidl-Deutschlandtour für Bahrain Victorious erfolgreich abschließen will. Mit dem Zehnten des Olympischen Straßenrennens, Ben Healy, und dem Sechsten des Zeitfahrens von Paris, Stefan Bissegger, geht EF Education – EasyPost ins Rennen um Tagessiege. Bei den Olympischen Spielen überzeugte zudem Marco Haller (Red Bull – Bora – hansgrohe) als Sechster auf der Straße, sein österreichischer Landsmann Gregor Mühlberger (Movistar) hingegen gewann im Vorjahr in Winterberg und ist damit der einzige Etappensieger, der erneut dabei ist.

Mit Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) ist der bisher einzige deutsche Gewinner einer Grand-Tour-Etappe (beim Giro d’Italia) in dieser Saison dabei. Der 22-Jährige gewann eine der schwersten Bergetappen vor Tadej Pogacar und will sich auch vor heimischem Publikum stark präsentieren. Ähnlich wie Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty) fühlen sich auch der neue Deutsche Meister Marco Brenner und Marius Mayrhofer (beide Tudor Pro Cycling) auf welligem Terrain zu Hause. Für Ben Zwiehoff (Red Bull – Bora – hansgrohe) dürfte es ruhig etwas länger und steiler bergauf gehen, Max Kanter (Astana Qazaqstan Team) ist dagegen der Mann für Sprintentscheidungen.

Deutsche Talente kommen auch in den beiden Continental-Teams Lotto Kern-Haus PSD Bank und Bike Aid zum Zug. Die Deutsche Nationalmannschaft ist dagegen eine Mischung aus jungen Fahrern, gestandenen Athleten – und einem Profi auf Abschiedstour. Simon Geschke wird nach der Saison seine Karriere beenden, will vorher aber bei der Lidl- Deutschlandtour nochmal überzeugen.

Die Liste der 120 Starter ist vorläufig. Alle Mannschaften können noch Änderungen an ihrem Kader vornehmen. Die finale Startliste wird am Mittwoch, 21. August, bestätigt.

> Prolog, Mittwoch, 21. August: BR Fernsehen und sportschau.de (14.10 bis 16 Uhr), Eurosport/Discovery+ (14.05 bis 16.05 Uhr)

> Erste Etappe, Donnerstag, 22. August: ZDF und sportstudio.de (15.05 bis 17 Uhr), Eurosport/Discovery+ (15.05 bis 17.05 Uhr)

> Zweite Etappe, Freitag, 23. August: ARD und sportschau.de (15.10 bis 17 Uhr), Eurosport/Discovery+ (15.05 bis 17.05 Uhr)

> Dritte Etappe, Samstag, 24. August: ZDF und sportstudio.de (15.15 bis 17 Uhr), Eurosport/Discovery+ (15.05 bis 17.05 Uhr)

> Vierte Etappe, Sonntag, 25. August: ARD und sportschau.de (15.30 bis 17 Uhr), Eurosport/Discovery+ (15.05 bis 17.05 Uhr pm