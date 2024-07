Von Caspar Oesterreich

Waldbrunn. Ohne Stahlkappen in den Schuhen lässt man bei Mosca normalerweise niemanden rein. Für die RNZ-Sommertour machte das Waldbrunner Familienunternehmen am Dienstagvormittag aber eine Ausnahme. Knapp 80 Abonnenten hatten sich für die Führung durch die Produktionshallen auf dem Winterhauch beworben. 15 von ihnen traf das Losglück und belohnte sie mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen des mehrfach als bester Maschinenbauer Deutschlands ausgezeichneten Unternehmens.

Bevor es zu den Garagen-großen CNC-Maschinen ging, im hauseigenen Tech-Center voll beladene Paletten wild durchgeschüttelt und gegen eine Wand geknallt wurden oder der erst drei Wochen alte und extrem schnelle Laserschneider in der Blechbearbeitung beeindruckte, durften alle Besucher erst einmal Platz nehmen.

Mit Brezeln und Getränken versorgt, führte Alex Jesse die Teilnehmenden zum Start der Sommertour durch die Firmengeschichte, berichtete von der Gründung 1966 im rheinland-pfälzischen Hilden, dem Bau des Werkes in Zwingenberg drei Jahre später und der Verlegung des Hauptsitzes 1983 nach Waldbrunn.

Heute ist die Mosca-Gruppe mit 27 Unternehmen in 19 Ländern vertreten, beschäftigt rund 1400 Menschen (etwa die Hälfte davon in Waldbrunn) und gehört mit einem Umsatz von 285 Millionen Euro im vergangenen Jahr zu den größten Playern im Kreis.

"Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig", betonte Jesse, und auch CEO Timo Mosca machte in einem abgespielten Videoclip deutlich: "Nachhaltigkeit ist für uns kein Modebegriff, sondern fest in der Unternehmensphilosophie verankert."

Belege dafür lieferte Jesse u. a. mit der 2006 auf den Markt gebrachten Ultraschalltechnologie zum Verschweißen der in Muckental aus alten PET-Flaschen selbst hergestellten Umreifungsbänder. Dank dieser Innovation ließen sich 50 Prozent der Energie im Vergleich zu herkömmlichen, auf Wärme basierenden Verschweißsystemen einsparen.

Neun von zehn Maschinen liefere Mosca mittlerweile mit dieser emissionsfreien Option aus – insgesamt rund 3400 pro Jahr. "Eine immer größere Rolle spielt auch die Digitalisierung", so Jesse weiter. Durch die Vernetzung und Datenerfassung der Umreifungsmaschinen sei es heute möglich, "Störungen zu erkennen und zu beseitigen, noch bevor sie auftreten".

Wie einfach das geht, zeigte Werksleiter Joachim Dencker prompt auf seinem Smartphone. Nach ein paar Klicks waren alle wesentlichen Informationen einer beispielhaft ausgewählten Umreifungsmaschine ersichtlich. "Das ist für die Kunden wirklich wichtig", betonte Jesse. "Unsere Maschinen stehen am Ende einer Produktionslinie. Und wenn die nicht zuverlässig funktioniert, steht zwangsläufig auch alles andere still."

Die Ultraschalltechnik, mit der die PET-Bänder verschweißt werden, ist hochkomplex. Foto: Christoph Baumann

Mit dem Stillsitzen war es für die RNZ-Leser dann vorbei. Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung mit dem Hinweis, bei der Führung nichts anzufassen und sich nur auf den grün gekennzeichneten Wegen in den Produktionshallen zu bewegen, ging’s – mit Warnwesten ausgestattet – los. Werksleiter Joachim Dencker vermittelte spannende Eindrücke von den modernen Produktionslinien und führte die Besucher von der Reparaturwerkstatt zur hauseigenen Teilefertigung.

Über den Preis, je eine Million Euro kosten die modernen CNC-Maschinen, mit denen bei Mosca ganz unterschiedliche Komponenten der Umreifungsmaschinen hergestellt werden, zeigten sich die Anwesenden ebenso beeindruckt wie von der Fertigungstiefe der modernen 3D-Drucker, mit denen Plastikteilchen produziert werden.

Wie durch die Verwendung von zwei unterschiedlichen Materialien die Komplexität der dreidimensional gedruckten Werkstücke deutlich erhöht werden kann, erklärten Dencker und ein Kollege anhand einer Trillerpfeife mit RNZ-Aufschrift. "Wie kommt die Kugel da rein?", fragte Dencker in die Runde, bekam aber nur interessiertes Schulterzucken zur Antwort. Der Trick liegt in einem wasserlöslichen Stoff, der zusammen mit dem Plastik im 3D-Druck Verwendung findet – Ingenieurskunst par excellence, von der jeder Besucher ein Exemplar mit nach Hause nehmen durfte.

Wer wollte, durfte auch selbst einmal eine Umreifungsmaschine bedienen. Foto: Christoph Baumann

Ebenso faszinierend: Das erst 2023 eröffnete Tech-Center von Mosca. Dort, wo die Verpackungslösungen auf Herz und Nieren getestet, bis zu 1,5 Tonnen schwere Paletten durchgeschüttelt, beschleunigt und abgebremst oder auch mal zur Kollision gebracht werden, wurde es ziemlich laut.

Dafür war Anfassen hier ausnahmsweise erlaubt, zwei RNZ-Leser durften selbst den Crashtest (einmal langsam, einmal schnell) starten. Präzise lassen sich die Testgeräte einstellen, sogar der Unterschied von Stahl- und Luftfederung in Lastwagen kann simuliert und analysiert werden, wie Patrick Straube und Calogero Weis den Sommertour’lern vermittelten. "Auch ich lerne hier immer was Neues dazu", verriet Dencker.

Über die Vorzüge der firmeneigenen Lernwerkstatt berichtete Ausbildungsleiter Dirk Brislinger. Mit rund 80 Azubis und Studenten erreiche man im Herbst eine Ausbildungsquote von etwa 14,5 Prozent im Unternehmen. "Das ist ungefähr doppelt so viel wie in der Branche üblich", betonte Brislinger nicht ohne Stolz. Mit fünf hauptberuflichen Ausbildungsbetreuern sei man sehr gut aufgestellt. Man lege bei Mosca eben sehr viel Wert darauf, in gut ausgebildete Fachkräfte von morgen zu investieren, ergänzte Dencker und hob auch die vielfältigen Möglichkeiten einer Weiterbildung im Unternehmen hervor.

Nach einem kurzen Blick ins Logistiklager, das aktuell für vier Millionen Euro modernisiert und automatisiert wird, sowie in die Lackiererei, lag der letzte Stopp der RNZ-Sommertour in der Blechbearbeitung. Aus dem nigelnagelneuen und 1,3 Millionen Euro teuren Laserschneider gab’s für jeden zum Abschied noch einen Flaschenöffner mit Mosca-Schriftzug.

Einer der Besucher war von der Hightech-Maschine so fasziniert, dass er kurz den grün markierten Weg verlies – und mit dem Schritt durch eine Lichtschranke die Notabschaltung des Lasers auslöste. Nach ein paar Mausklicks fraß der sich aber sofort wieder durchs Blech, wie durch warme Butter.