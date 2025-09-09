Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus RNZ-Sommertour

Leser entdecken Apfelparadies auf dem Röhrleinshof in Katzental

Bei der Sommertour zeigte Familie Gätschenberger, wie viel Arbeit und Know-how in jedem Apfel steckt – vom Baum bis ins Lager, frisch und knackig.

09.09.2025 UPDATE: 09.09.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 30 Sekunden
Zwei Stunden lang führte Arno Gätschenberger die ausgelosten Besucherinnen und Besucher durch den Betrieb. Erst hinein in eine Plantage, dann vorbei an der großen automatischen Apfelwasch- und Sortieranlage hin zu einer der ganz speziellen Lagerhallen, in denen man normalerweise gar nicht Atmen kann. Foto: Caspar Oesterreich

Von Caspar Oesterreich

Katzental. Von Auerbach bis Öhringen erstrecken sich die Felder der Familie Gätschenberger, 300 Hektar sind es in Summe. Mehr als die Hälfte der Fläche nimmt der Obstanbau ein – vor allem für ihre "Äpfel mit Biss" sind die Landwirte weit über die Region hinaus bekannt.

Was alles dazugehört, um die verführerische Frucht am Ende schön groß und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.