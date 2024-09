Von Caspar Oesterreich

Katzental. Gelb und grün – das war einmal. Mittlerweile wollen alle nur noch rot. "Golden Delicious und Granny Smith sind einwandfreie Apfelsorten. Sie ziehen aber einfach nicht mehr so im Supermarkt", klärte Arno Gätschenberger die 24 Teilnehmenden der RNZ-Sommertour auf. "Und wehe, in der Schale ist auch nur der kleinste Kratzer ..."

Mehr als 80 Abonnentinnen und Abonnenten der Rhein-Neckar-Zeitung hatten sich für den Besuch auf dem Röhrleinshof in Katzental beworben. Diejenigen, die das Losglück traf, erlebten am Montagnachmittag eine spannende Sommertour mit interessanten Einblicken ins Kaufverhalten der Massen und vielen Tipps für den eigenen Obstanbau im Garten.

Dass die Dimensionen auf dem Röhrleinshof ganz andere sind als im privaten Idyll, wurde den Besuchern schon bei der Anfahrt klar. Hunderte Obstkisten, jede fast so groß wie zwei Badewannen nebeneinander und nur mittels Gabelstapler bewegbar, standen fein säuberlich aufeinandergetürmt auf der Wiese hinter dem Hofladen und überragten gar die weitläufigen Lager- und Produktionshallen.

"Wir betreiben auf 300 Hektar Landwirtschaft", berichtete Arno Gätschenberger den RNZ-Leserinnen und -Lesern zum Einstieg. "Auf 120 Hektar machen wir klassischen Ackerbau mit Zuckerrüben, Weizen oder Mais", so der Agrarbetriebswirt, "die anderen 180 Hektar nimmt der Obstanbau ein."

Während er sich draußen um die Feldarbeit kümmert, verantwortet sein Bruder Udo Gätschenberger drinnen die Lagerräume und Sortiermaschine, Vermarktung und Vertrieb der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. "Wir sind gleichberechtigte Partner mit zwei Unternehmen", erklärte Arno Gätschenberger den Besuchern. "Weil wir Lagerung, Weiterverarbeitung und Vertrieb aber auch für andere Obstbauern übernehmen, darf das rein rechtlich schon nicht unter einem Dach mit unserem landwirtschaftlichen Betrieb laufen."

Nach einem kleinen Exkurs über Auflagen und Bürokratie ging’s schnell wieder zurück zu Kirschen, Mirabellen, Zwetschgen, Birnen und vor allem den Äpfeln, für die der Röhrleinshof in Katzental weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist. Während die Mirabellen vor allem in Frankreich ihre Abnehmer finden, werden die süßen Schwarzkirschen in erster Linie zu Brotaufstrich verarbeitet

. Einer der größten Player im Marmeladengeschäft zählt seit Jahren zu den wichtigsten Stammkunden der Gätschenbergers, verarbeitet die Kirschen in einem Werk in Dänemark weiter und bringt die fertige Marmelade dann hauptsächlich in Norddeutschland an den Mann und die Frau. "Die Menschen im Süden mögen es dagegen scheinbar nicht so süß, wollen es lieber ein bisschen saurer", verriet Gätschenberger den Sommertourern.

Die Sauerkirschen werden deshalb vornehmlich ortsnah zu Saft verarbeitet, ebenso wie die Zwetschgen, über die sich stets auch der ein oder andere lokale Schnapsbrenner freut. Ebenso wie über die Birnen, die Arno Gätschenberger auf etwa vier Hektar anbaut – sofern sie dann auch gedeihen. "Bei den Birnen hatte ich so viele Schäden wie schon lange nicht mehr in diesem Jahr."

Schuld daran ist der Frost im März und April, der den Blüten stark zugesetzt hatte. Daran hätten auch Markennamen nichts geändert. "Eine Xenia ist eigentlich nichts anderes als eine ganz gewöhnliche Novembra-Birne, da steckt bloß mehr Marketing dahinter", machte Gätschenberger den Sommertourern deutlich. "Und das wiederum führt dann zu recht hohen Lizenzgebühren." Bei Pink-Lady-Äpfeln sei das nicht anders.

Hauptsächlich Gala, Elstar, Jonagold, Braeburn, Pinova und Fuji baut Arno Gätschenberger an. "Insgesamt sind es 15 Apfelsorten auf knapp 80 Hektar", berichtete der Agrarbetriebswirt den Zeitungslesern. "Man probiert auch immer ein bisschen aus, versucht, die zukünftigen Trends im Obstregal vorherzusehen." Mal gelinge das, manchmal auch nicht.

Im Durchschnitt 20 Jahre – "es können auch zwölf sein oder 30", so der Landwirt – stehen die Apfelbäume auf dem Acker. Dann werden sie herausgerissen, um Platz für neue zu machen. Aber immer erst dann, wenn ihr Alter die Zahl der Früchte mindert, Krankheiten oder Verletzungen den Baum schwächen. Fünf Jahre dauert es, bis ein junger Apfelbaum den vollen Ertrag bringt.

Wachsen etwa im zweiten Laub nicht mehr als fünf Kilogramm Äpfel an seinen Ästen, liefert er bei Vollertrag rund 20 Kilogramm im Jahr. Es könnten auch mehr sein, wenn die Bäume nach der Ernte nicht immer so radikal zurückgeschnitten würden. Doch genau das brauche es, um große und saftig-süße Früchte mit viel Zuckeranteil zu bekommen. "Hat der Baum mehr Äste und mehr Äpfel, bekommt jede Frucht weniger Nährstoffe ab", verdeutlichte Arno Gätschenberger seinen Gästen.

Zwischen 40 und 60 Saisonarbeiter helfen dabei, dass bei der Ernte alles reibungslos läuft. Während das Steinobst maschinell vom Baum gerüttelt wird, erfordert das Pflücken von Birnen und Äpfeln noch reine Handarbeit. Mindestens ebenso wichtig für den Erfolg auf dem Feld sind die tierischen Helfer: Bussard und Flake halten die Population der Feldmäuse einigermaßen im Zaum.

"Durch das warme Wetter vermehren sich die Nager sehr stark,"so Gätschenberger, "und die sind unser größter Feind der Apfelbäume." Knabbern sie die Rinde kreisrund ab, sei kein Nährstofftransport im Baum mehr möglich. Ferner halten die Raubvögel auch andere Schwärme davon ab, sich vor allem an den Kirschbäumen niederzulassen und die süßen Früchte wegzupicken. Zwar sichere man die Bäume mit Netzen davor ab, "die Vögel schauen aber ganz genau, ob sie nicht doch noch irgendwie drankommen", so der Agrarbetriebswirt.

Sein persönliches Steckenpferd aber sind die Wildbienen. "Die bleiben der Plantage treu, fliegen wie die Honigbienen auch nicht rüber zum Raps, wenn der blüht, sondern bleiben bei den Obstbäumen", schwärmte Gätschenberger von seinen "wichtigsten Mitarbeitern". Vier abgeschnittene, dicke PVC-Rohre, mit Schilf und Holz versehen, hat er auf jedem Hektar aufgehängt, um den Wildbienen ein zu Hause zu bieten. "So funktioniert die Bestäubung einwandfrei."

Was Pflanzenschutzmittel betrifft: Da halte man den Einsatz so gering wie möglich. Gedüngt werde mit einer Tonne Hühnermist pro Hektar, der vor allem aber Regenwürmer anlockt, die wiederum für einen aufgelockerten Boden sorgen, was dem Apfelbaum gefällt. Die Apfelwickler verjage man mit Duftstoffen anstatt mit Pflanzenschutzmitteln, erklärte Gätschenberger nicht ganz ohne Stolz. "Das geht aber im Garten nicht so einfach, da braucht man schon eine größere Fläche für diese Methode."

Um wie viele Äpfel es auf dem Röhrleinshof wirklich geht, wurde den Besuchern in einem der großen Lagerräume deutlich. Mit nur einem Prozent Sauerstoff in der Luft und heruntergekühlt auf etwa ein Grad Celsius bleiben die Früchte darin über Monate frisch.

Insgesamt 20 dieser Ultra-Low-Oxygen-Lager gehören zum Betrieb, die Sortiermaschine schafft sechs Tonnen Äpfel pro Stunde. Je nach Form, Farbe und Beschädigung gelangen sie in den Direktverkauf oder in die Weiterverarbeitung zu Säften oder Marmeladen, geschält und geschnitten auch zu Bäckereien oder Großküchen. "Wahnsinn, was für Dimensionen das hat", urteilte ein RNZ-Leser mit dem Kopf im Nacken. Die anderen stimmten nickend zu.