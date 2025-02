Kevin Retlich

Merchingen. Zwei Abende, zwei ausverkaufte Prunksitzungen und eine Show, die keine Wünsche offenließ – die Merchemer Brogge haben am vergangenen Wochenende das Merchinger Schloss zur Fastnachtshochburg gemacht. Ob Freitag oder Samstag, das Programm bot an beiden Abenden ein Feuerwerk an Highlights. Mit einem bunten Mix aus energiegeladenen Tänzen, witzigen Büttenreden und