Mosbach. (lu) Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Körperverletzung muss sich seit Freitag ein 46-jähriger US-Amerikaner vor dem Mosbacher Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem zuletzt in Buchen wohnhaften Mann zur Last, zwischen 2012 und 2015 seine damals höchstens 13-jährige Adoptivtochter in insgesamt zehn Fällen geküsst und/oder unsittlich berührt zu haben.

